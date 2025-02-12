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Судью ВАКС привлекли к ответственности за философские вопросы в судебном решении

17:18, 12 февраля 2025
Апелляционная палата ВАКС постановила отдельное определение в отношении судьи первой инстанции Антикоррупционного суда Ярослава Шкодина
Судью ВАКС привлекли к ответственности за философские вопросы в судебном решении
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Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 12 февраля 2025 года привлекла к дисциплинарной ответственности судью Высшего антикоррупционного суда Ярослава Шкодина.

Согласно решению дисциплинарной палаты Ярослав Шкодин был единогласно привлечен к ответственности в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение 1 месяца. 

Основанием для наложения взыскания на судью стало отдельное определение Апелляционной палаты ВАКС от 9 апреля 2024 года. 

Отдельное определение АП ВАКС 

Как отмечается в дисциплинарном деле судьи, 12 февраля 2024 года коллегия судей АП ВАКС в составе Даниилы Чорненькой, Сергея Боднара и Игоря Панаида избрала меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 50 млн. гривен для бывшего заместителя руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны Александра Лиева (дело о растрате 1,5 млрд гривен на закупку снарядов). 

Однако 13 марта 2024 года в ВАКС поступило ходатайство защиты Александра Лиева об изменении меры пресечения и уменьшении размера залога до 4 200 000 тыс. гривен.

При этом прокурор САП Юрий Лучков 13 марта 2024 года в своем постановлении отметил, что «в настоящее время в производстве не собрано достаточных доказательств для квалификации действий подозреваемых». 

15 марта следственный судья ВАКС Ярослав Шкодин, учитывая указанные обстоятельства, изменил меру пресечения Александру Лиеву с содержания под стражей на личное обязательство.

При этом свое судебное решение Ярослав Шкодин решил изложить в своеобразной форме. 

В частности, судья указал следующее:

– «Куда исчезли доказательства причастности к предмету расследования по материалам уголовного дела, если на момент принятия определения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 12 февраля 2024 года их было достаточно для применения наиболее строгой меры пресечения? 

кто ввел в заблуждение судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и, если это так, то каким образом?»

Коллегия судей АП ВАКС в отдельном определении от 9 апреля 2024 года отметила, что рассуждения следственного судьи первой инстанции ВАКС над обоснованностью решения апелляционной инстанции не входят в полномочия следственного судьи. 

Таким образом, в действиях Ярослава Шкодина усматривается нарушение норм Кодекса судейской этики. 

Также к судье возникли претензии и в связи с тем, что ходатайство защиты было рассмотрено судьей ВАКС в отсутствие прокурора и подозреваемого. 

При этом у судьи было ходатайство прокурора САП о переносе судебного заседания на другой день. 

Судебное решение как творчество

В свою защиту Ярослав Шкодин рассказал членам дисциплинарной палаты, что написание судебного решения – это «творческий процесс». 

«Никаких плохих слов в адрес коллег из Апелляционной палаты я не написал. Я не ставил их решение под вопрос. Это были только мои размышления, касающиеся постановления прокурора САП Юрия Лучкива в контексте вопроса об отсутствии достаточных доказательств для квалификации действий подозреваемых», - рассказал Ярослав Шкодин.

Фактически Ярослав Шкодин не согласился с претензиями судей Апелляционной палаты ВАКС, однако все же сообщил, что его размышления, оказавшиеся в тексте судебного решении, излагать ему все же там не стоило. 

Что касается рассмотрения ходатайства в отсутствие прокурора САП, то Ярослав Шкодин отметил, что при наличии информации от прокуратуры об отсутствии доказательств для квалификации действий подозреваемых, у него не было оснований для того, чтобы оставить в силе действие ранее избранной меры пресечения. К тому же затягивание рассмотрения ходатайства защиты могло привести к подаче адвокатами Александра Лиева дисциплинарной жалобы на судью в ВСП. 

В итоге, Вторая дисциплинарная палата ВСП решила привлечь Ярослава Шкодина к ответственности в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение 1 месяца.

Напомним, что за последнее время это уже второй случай привлечения судей ВАКС к дисциплинарной ответственности.

Так, в декабре 2024 года Первая дисциплинарная палата ВСП привлекла к ответственности в виде предупреждения коллегию судей АП ВАКС за нарушение права на защиту.

Автор: Наталя Мамченко

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судья ВАКС

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