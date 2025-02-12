Судью ВАКС привлекли к ответственности за философские вопросы в судебном решении

Апелляционная палата ВАКС постановила отдельное определение в отношении судьи первой инстанции Антикоррупционного суда Ярослава Шкодина

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Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 12 февраля 2025 года привлекла к дисциплинарной ответственности судью Высшего антикоррупционного суда Ярослава Шкодина.

Согласно решению дисциплинарной палаты Ярослав Шкодин был единогласно привлечен к ответственности в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение 1 месяца.

Основанием для наложения взыскания на судью стало отдельное определение Апелляционной палаты ВАКС от 9 апреля 2024 года.

Отдельное определение АП ВАКС

Как отмечается в дисциплинарном деле судьи, 12 февраля 2024 года коллегия судей АП ВАКС в составе Даниилы Чорненькой, Сергея Боднара и Игоря Панаида избрала меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 50 млн. гривен для бывшего заместителя руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны Александра Лиева (дело о растрате 1,5 млрд гривен на закупку снарядов).

Однако 13 марта 2024 года в ВАКС поступило ходатайство защиты Александра Лиева об изменении меры пресечения и уменьшении размера залога до 4 200 000 тыс. гривен.

При этом прокурор САП Юрий Лучков 13 марта 2024 года в своем постановлении отметил, что «в настоящее время в производстве не собрано достаточных доказательств для квалификации действий подозреваемых».

15 марта следственный судья ВАКС Ярослав Шкодин, учитывая указанные обстоятельства, изменил меру пресечения Александру Лиеву с содержания под стражей на личное обязательство.

При этом свое судебное решение Ярослав Шкодин решил изложить в своеобразной форме.

В частности, судья указал следующее:

– «Куда исчезли доказательства причастности к предмету расследования по материалам уголовного дела, если на момент принятия определения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 12 февраля 2024 года их было достаточно для применения наиболее строгой меры пресечения?

– кто ввел в заблуждение судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и, если это так, то каким образом?»

Коллегия судей АП ВАКС в отдельном определении от 9 апреля 2024 года отметила, что рассуждения следственного судьи первой инстанции ВАКС над обоснованностью решения апелляционной инстанции не входят в полномочия следственного судьи.

Таким образом, в действиях Ярослава Шкодина усматривается нарушение норм Кодекса судейской этики.

Также к судье возникли претензии и в связи с тем, что ходатайство защиты было рассмотрено судьей ВАКС в отсутствие прокурора и подозреваемого.

При этом у судьи было ходатайство прокурора САП о переносе судебного заседания на другой день.

Судебное решение как творчество

В свою защиту Ярослав Шкодин рассказал членам дисциплинарной палаты, что написание судебного решения – это «творческий процесс».

«Никаких плохих слов в адрес коллег из Апелляционной палаты я не написал. Я не ставил их решение под вопрос. Это были только мои размышления, касающиеся постановления прокурора САП Юрия Лучкива в контексте вопроса об отсутствии достаточных доказательств для квалификации действий подозреваемых», - рассказал Ярослав Шкодин.

Фактически Ярослав Шкодин не согласился с претензиями судей Апелляционной палаты ВАКС, однако все же сообщил, что его размышления, оказавшиеся в тексте судебного решении, излагать ему все же там не стоило.

Что касается рассмотрения ходатайства в отсутствие прокурора САП, то Ярослав Шкодин отметил, что при наличии информации от прокуратуры об отсутствии доказательств для квалификации действий подозреваемых, у него не было оснований для того, чтобы оставить в силе действие ранее избранной меры пресечения. К тому же затягивание рассмотрения ходатайства защиты могло привести к подаче адвокатами Александра Лиева дисциплинарной жалобы на судью в ВСП.

В итоге, Вторая дисциплинарная палата ВСП решила привлечь Ярослава Шкодина к ответственности в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение 1 месяца.

Напомним, что за последнее время это уже второй случай привлечения судей ВАКС к дисциплинарной ответственности.

Так, в декабре 2024 года Первая дисциплинарная палата ВСП привлекла к ответственности в виде предупреждения коллегию судей АП ВАКС за нарушение права на защиту.

Автор: Наталя Мамченко

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