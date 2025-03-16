«Краще звільніть мене або розстріляйте, бо я нароблю шкоди правосуддю» — судді Апеляційної палати ВАКС залишилися з попередженням за порушення права на захист

Вища рада правосуддя залишила дисциплінарне стягнення для суддів АП ВАКС Сергія Боднара, Віктора Панкулича та Ігоря Панаіда в силі.

Джерело фото: Youtube

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Вища рада правосуддя 13 березня 2025 року залишила в силі рішення Першої дисциплінарної палати ВРП від 9 грудня про притягнення колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергія Боднара, Віктора Панкулича та Ігоря Панаіда до відповідальності у виді попередження.

Нагадаємо, що автором скарги на дії суддів АП ВАКС стала Ніна Мезенцева (її донька – Марія Мезенцева є народним депутатом фракції «Слуга народу»), колишня директор ТОВ «Медичний центр здоров’я», яку НАБУ та САП підозрюють у спробі заволодіння 5 млн. гривень філії «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця» під час пандемії COVID-19 у 2020 році.

У березні 2022 року Ніна Мезенцева виїхала за кордон, спочатку до Швейцарії, а потім до Чехії. На той час вона ще не була підозрюваною у вчинені корупційного правопорушення. Однак станом на березень 2025 року Ніна Мезенцева перебуває у розшуку.

У скарзі Ніна Мезенцева повідомила, що 13 грудня 2022 року колегія суддів АП ВАКС розглядала апеляційну скаргу прокурора САП на ухвалу слідчого судді ВАКС Ярослава Шкодіна від 28 листопада 2022 року, якою було відмовлено у задоволенні клопотання НАБУ про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час судового засідання пролунав сигнал повітряної тривоги. Колегія суддів АП ВАКС вирішила оголосити перерву та надати учасникам судового процесу можливість дістатись до укриття. Адвокати Ніни Мезенцевої попрямували до станції метро «Печерська», де, за їх словами, знаходилися до відбою повітряної тривоги.

Втім, коли адвокати повернулися до АП ВАКС, з’ясувалося, що розгляд апеляційної скарги САП вже відбувся без участі захисників Ніни Мезенцевої.

Також виявилося, що колегія суддів АП ВАКС задовольнила скаргу САП, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС від 28 листопада 2022 року та постановила нову ухвалу – про обрання Ніні Мезенцевої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На думку автора скарги та її адвокатів, колегія суддів АП ВАКС 13 грудня 2022 року проігнорувала право підозрюваної на захист та не надала її адвокатам можливості надати пояснення.

Розгляд дисциплінарної скарги у складі дисциплінарної палати, як розповідала «Судово-юридична газета», проходив достатньо складно та супроводжувався вимогами суддів АП ВАКС закрити дисциплінарну справу.

13 березня під час засідання ВРП у пленарному складі судді АП ВАКС знову попросили Раду правосуддя закрити дисциплінарну справу.

Суддя Віктор Панкулич зазначив, що скарга Ніни Мезенцевої взагалі не могла розглядатися у ВРП з огляду на те, що вона перебуває у розшуку.

«Як може скаржитися на суд людина, яка перебуває у розшуку? Це нонсенс», - повідомив суддя АП ВАКС.

Фактично судді АП ВАКС розповіли про те, що стали свого роду жертвами недобросовісних дій адвокатів Ніни Мезенцевої.

«Їм дзвонили, щоб дізнатися, чи прийдуть вони в судове засідання, але вони не відповідали. Незрозуміло, чому вони взагалі пішли на станцію метро «Печерська»», - додав Віктор Панкулич.

Також суддя АП ВАКС запропонував «розстріляти» або «звільнити» усю колегію суддів, адже судді категорично не згодні з тим, що вони допустили порушення права Ніни Мезенцевої на захист.

«Якщо ви хочете, щоб я не видавав ордери на міжнародний арешт інших людей, які розкрадали країну, а тепер знаходяться за кордоном і ухиляються від правосуддя, то ви мене краще звільніть, бо я нароблю шкоди правосуддю. Я арештую всіх, хто зараз перебуває у так званому батальйоні «Монако», хоча я ніколи не арештую громадян, які необґрунтовано підозрюються у вчинені злочинів», - емоційно завершив свій виступ Віктор Панкулич.

У свою чергу, суддя Ігор Панаід додав, що адвокати Ніни Мезенцевої нічого не зробили для того, щоб повідомити суду, чи планують вони повертатися в судове засідання.

«Немає підтверджень, що адвокати дійсно намагалися повідомити про те, що вони повернуться до суду. Адвокати попросили суд оголосити перерву до закінчення повітряної тривоги, а потім зникли зі зв’язку», - зазначив Ігор Панаід.

За даними судді АП ВАКС Сергія Боднара, події у судовому засіданні 13 грудня 2022 року розвивалися наступним чином:

13:29 – розпочалося судове засідання

14:40 – оголошена повітряна тривога

15:51 – повідомлення про відбій повітряної тривоги

Після відбою повітряної тривоги секретар судового засідання п’ять разів намагалася зв’язатися з адвокатами Ніни Мезенцевої. При цьому прокурор САП вже через 10 хвилин після відбою тривоги з’явилася біля зали судового засідання.

16:17 – остання спроба встановити зв'язок з адвокатом Тарасом Барановим

16:19 – судове засідання відновлене

16:23 – колегія суддів АП ВАКС видалилася до нарадчої кімнати

16:30 – надійшло повідомлення від Тараса Баранова, що адвокати мають намір взяти участь у судовому засіданні. У разі, якщо це вже неможливо, захист попросив відкласти судове засідання на наступний день.

«Якби ми вчасно отримали повідомлення від адвокатів, все могло б бути по-іншому», - додав Ігор Панаід.

Також суддя розповів членам ВРП, що у випадках, коли в судове засідання запізнюється прокурор, то представники САП завжди попереджають суд про такі запізнення або хоча б знаходяться на зв’язку з секретарями судового засідання.

У членів Ради правосуддя чимало запитань виникло і до адвоката Тараса Баранова, який представляв свою клієнтку і у дисциплінарному процесі стосовно суддів АП ВАКС.

Так, членів ВРП зацікавило, чому адвокат вирішив йти аж на станцію метро «Печерська», хоча поряд із будівлею АП ВАКС є станція метро «Арсенальна».

Крім того, Раду правосуддя зацікавило, чому адвокати Ніни Мезенцевої не намагалися встановити зв'язок із секретарем судового засідання після відбою повітряної тривоги.

«Біля станції метро «Печерська» тоді знаходився мій офіс, я знаю цей район, хоча під час повітряної тривоги я все ж перебував на станції метро. Коли я перебував на станції, у мене фактично був відсутній мобільний зв'язок та Internet, тобто я не бачив, щоб мені хтось дзвонив або писав. Коли я піднявся на вулицю, я побачив, що мені надходять повідомлення і одразу ж повідомив до суду, що ми вирушаємо, а якщо ми не встигаємо, то просимо перенести засідання на ранок», - розповів Тарас Баранов.

Наостанок адвокат додав, що на його думку в діяльності деяких суддів АП ВАКС, зокрема, це стосується судді Віктора Панкулича, спостерігається «обвинувальний ухил».

Цікаво, що голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, почувши пояснення сторін, запропонував скасувати рішення Першої дисциплінарної палати та закрити дисциплінарну справу.

Однак відповідну ініціативу підтримали лише 4 члена Вищої ради правосуддя – Григорій Усик, Роман Маселко, Олег Кандзюба, Олексій Мельник, тоді як одразу 8 членів Ради правосуддя проголосували «проти».

У підсумку 8 голосами «за» Вища рада правосуддя підтримала альтернативну пропозицію члена ВРП Сергія Бурлакова та залишила в силі рішення Першої дисциплінарної палати про притягнення суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергія Боднара, Віктора Панкулича та Ігоря Панаіда до відповідальності у виді попередження.

Відповідну пропозицію підтримали члени Ради правосуддя Сергій Бурлаков, Олена Ковбій, Віталій Саліхов, Микола Мороз, Дмитро Лук’янов, Олександр Сасевич, Інна Плахтій та Ольга Попікова.

Зазначимо, що це перший випадок притягнення Вищою радою правосуддя у пленарному складі суддів ВАКС та АП ВАКС до дисциплінарної відповідальності з часу формування «нового» складу ВРП у січні 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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