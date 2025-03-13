Володимир Зеленський підписав закон щодо визнання результатів навчання, здобутих українцями за кордоном

Кабмін зможе врегулювати усі питання щодо порядку визнання результатів навчання під час формальної чи неформальної освіти за кордоном.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо визнання результатів навчання, здобутого за кордоном 4265-IX.

Як відомо, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 12375, який вносить зміни до Закону «Про повну загальну середню освіту» щодо визнання результатів навчання, здобутих громадянами України за кордоном.

Відповідно до змін громадяни України мають право на визнання результатів навчання, здобутих ними шляхом формальної та/або неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном.

Винятком є держава, що визнана Парламентом державою-агресором або державою-окупантом. Порядок затвердження освітніх документів визначатиме Кабінет міністрів.

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