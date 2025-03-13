Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Володимир Зеленський підписав закон щодо визнання результатів навчання, здобутих українцями за кордоном

20:29, 13 березня 2025
Кабмін зможе врегулювати усі питання щодо порядку визнання результатів навчання під час формальної чи неформальної освіти за кордоном.
Володимир Зеленський підписав закон щодо визнання результатів навчання, здобутих українцями за кордоном
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо визнання результатів навчання, здобутого за кордоном 4265-IX.

Як відомо, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 12375, який вносить зміни до Закону «Про повну загальну середню освіту» щодо визнання результатів навчання, здобутих громадянами України за кордоном.

Відповідно до змін громадяни України мають право на визнання результатів навчання, здобутих ними шляхом формальної та/або неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном.

Винятком є держава, що визнана Парламентом державою-агресором або державою-окупантом. Порядок затвердження освітніх документів визначатиме Кабінет міністрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Володимир Зеленський навчання освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовців, які мали штраф від ТЦК за порушення обліку, звільнять від сплати штрафу – заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко

За словами Катерини Черногоренко, прийнятий закон передбачає, що військовослужбовці, які мали порушення військового обліку, повністю звільнятимуться від сплати штрафів від ТЦК.

Євген Пікалов: реформа пенітенціарної системи є частиної дорожньої карти європейської інтеграції

У проєкті дорожньої карти закладено розвиток пенітенціарної системи, там згадується і Стратегія, і певні ініціативи з розбудови правоохоронного компоненту ДКВС.

Мін'юст прокоментував рішення ЄСПЛ щодо подій біля Будинку профспілок в Одесі: «Воно демонструє системні проблеми, що сформувалися за роки попередньої влади»

Мін'юст зазначив, що у справі щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі «ЄСПЛ врахував складність ситуації для щойно сформованого уряду України, який отримав у спадок силові структури із вбудованими агентами впливу».

В Європарламенті спалахнув масштабний корупційний скандал, пов’язаний із Huawei

Бельгійська поліція провела обшуки в офісах Huawei у зв’язку з новим корупційним скандалом, що сколихнув Європарламент – йдеться про винагороди за ухвалення політичних рішень, надмірні подарунки, такі як їжа та витрати на поїздки, а також регулярні запрошення на футбольні матчі.

ЄСПЛ постановив, що українська влада не вжила необхідних заходів, щоб запобігти насильству біля одеського Будинку профспілок у травні 2014 року

Україна програла справу в ЄСПЛ – Суд постановив, що влада не зробила всього, що можна було розумно від неї очікувати, щоб запобігти насильству в Одесі 2 травня 2014 року, зупинити це насильство після його початку, забезпечити своєчасні заходи з порятунку людей, які опинилися в пастці під час пожежі, а також ініціювати та провести ефективне розслідування цих подій.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики