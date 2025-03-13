Владимир Зеленский подписал закон о признании результатов обучения, полученных украинцами за границей

Кабмин сможет урегулировать все вопросы, касающиеся порядка признания результатов обучения во время формального или неформального образования за рубежом.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о признании результатов обучения, полученного за границей 4265-IX.

Как известно, Верховная Рада приняла в целом законопроект 12375, который вносит изменения в Закон «О полном общем среднем образовании» в части признания результатов обучения, полученного гражданами Украины за границей.

Согласно изменениям, граждане Украины имеют право на признание результатов обучения, полученного ими путем формального и/или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, расположенных за границей.

Исключением является государство, признанное Парламентом страной-агрессором или государством-оккупантом. Порядок утверждения образовательных документов будет определять Кабинет министров.

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