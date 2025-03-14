«Лучше увольте меня или расстреляйте, потому что я причиню вред правосудию» — судьи Апелляционной палаты ВАКС остались с предупреждением за нарушение права на защиту

Высший совет правосудия оставил дисциплинарное взыскание для судей АП ВАКС Сергея Боднара, Виктора Панкулича и Игоря Панаида в силе.

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Высший совет правосудия 13 марта 2025 года оставил в силе решение Первой дисциплинарной палаты ВСП от 9 декабря о привлечении коллегии судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергея Боднара, Виктора Панкулича и Игоря Панаида к ответственности в виде предупреждения.

Напомним, что автором жалобы на действия судей АП ВАКС стала Нина Мезенцева (ее дочь – Мария Мезенцева является народным депутатом фракции «Слуга народа»), бывшая директор ООО «Медицинский центр здоровья», которую НАБУ и САП подозревают в попытке завладения 5 млн. гривен филиала «Центр здравоохранения» ПАО «Укрзализныця» во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

В марте 2022 года Нина Мезенцева уехала за границу, сначала в Швейцарию, а затем в Чехию. В то время она еще не была подозреваемой в совершении коррупционного правонарушения. Однако по состоянию на март 2025 года Нина Мезенцева находится в розыске.

В жалобе Нина Мезенцева сообщила, что 13 декабря 2022 года коллегия судей АП ВАКС рассматривала апелляционную жалобу прокурора САП на определение следственного судьи ВАКС Ярослава Шкодина от 28 ноября 2022 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства НАБУ об избрании ей по избранию ей.

В ходе судебного заседания раздался сигнал воздушной тревоги. Коллегия судей АП ВАКС решила объявить перерыв и предоставить участникам судебного процесса возможность добраться до укрытия. Адвокаты Нины Мезенцевой направились к станции метро "Печерская", где, по их словам, они и находились до отбоя воздушной тревоги.

Впрочем, когда адвокаты вернулись в АП ВАКС, выяснилось, что рассмотрение апелляционной жалобы САП уже прошло без участия защитников Нины Мезенцевой.

Также выяснилось, что коллегия судей АП ВАКС удовлетворила жалобу САП, отменила определение следственного судьи ВАКС от 28 ноября 2022 года и постановила новое определение – об избрании Нине Мезенцевой меры пресечения в виде содержания под стражей.

По мнению автора жалобы и ее адвокатов, коллегия судей АП ВАКС 13 декабря 2022 года проигнорировала право подозреваемой на защиту и не предоставила ее адвокатам возможности предоставить суду пояснения.

Рассмотрение дисциплинарной жалобы в составе дисциплинарной палаты, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», проходило достаточно сложно и сопровождалось требованиями судей АП ВАКС закрыть дисциплинарное дело.

13 марта во время заседания ВСП в пленарном составе судьи АП ВАКС снова попросили Совет правосудия закрыть дисциплинарное дело.

Судья Виктор Панкулич отметил, что жалоба Нины Мезенцевой вообще не могла рассматриваться ВСП ввиду того, что она находится в розыске.

«Как может жаловаться на суд человек, который находится в розыске? Это нонсенс», – сообщил судья АП ВАКС.

Фактически, судьи АП ВАКС рассказали о том, что стали своего рода жертвами недобросовестных действий адвокатов Нины Мезенцевой.

«Им звонили, чтобы узнать, придут ли они в судебное заседание, но они не отвечали. Непонятно, почему они вообще пошли на станцию ​​метро «Печерская», – добавил Виктор Панкулич.

Также судья АП ВАКС предложил «расстрелять» или «уволить» всю коллегию судей, ведь судьи категорически не согласны с тем, что они допустили нарушение права Нины Мезенцевой на защиту.

«Если вы хотите, чтобы я не выдавал ордера на международный арест других людей, которые разворовывали страну, а теперь находятся за границей и уклоняются от правосудия, то вы меня лучше увольте, потому что я нанесу вред правосудию. Я арестую всех, кто сейчас находится в так называемом батальоне «Монако», хотя я никогда не арестую гражданина, который необоснованно подозревается в совершении преступления», - эмоционально завершил свое выступление Виктор Панкулич.

В свою очередь судья Игорь Панаид добавил, что адвокаты Нины Мезенцевой ничего не сделали для того, чтобы сообщить суду, планируют ли они возвращаться в судебное заседание.

«Нет подтверждений, что адвокаты действительно пытались сообщить о том, что они вернутся в суд. Адвокаты попросили суд объявить перерыв до окончания воздушной тревоги, а затем пропали со связи», - отметил Игорь Панаид.

По данным судьи АП ВАКС Сергея Боднара, события в судебном заседании 13 декабря 2022 года развивались следующим образом:

13:29 – началось судебное заседание

14:40 – объявлена ​​воздушная тревога

15:51 – сообщение об отбое воздушной тревоги

После отбоя воздушной тревоги секретарь судебного заседания пять раз пыталась связаться с адвокатами Нины Мезенцевой. При этом прокурор САП уже через 10 минут после отбоя тревоги появилась у зала судебного заседания.

16:17 – последняя попытка установить связь с адвокатом Тарасом Барановым

16:19 – судебное заседание возобновилось

16:23 – коллегия судей АП ВАКС удалилась в совещательную комнату

16:30 – поступило сообщение от Тараса Баранова, что адвокаты намерены принять участие в судебном заседании. В случае если это невозможно, защита попросила отложить судебное заседание на следующий день.

"Если бы мы вовремя получили уведомление от адвокатов, все могло бы быть по-другому", - добавил Игорь Панаид.

Также судья рассказал членам ВСП, что в случаях, когда в судебное заседание опаздывает прокурор, представители САП всегда предупреждают суд о таких опозданиях или хотя бы находятся на связи с секретарями судебного заседания.

У членов Совета правосудия возникло немало вопросов и к адвокату Тарасу Баранову, который представлял свою клиентку и в дисциплинарном процессе в отношении судей АП ВАКС.

Так, членов ВСП заинтересовало, почему адвокат решил идти на станцию ​​метро «Печерская», хотя рядом со зданием АП ВАКС есть станция метро «Арсенальная».

Кроме того, Совет правосудия заинтересовало, почему адвокаты Нины Мезенцевой не пытались установить связь с секретарем судебного заседания после отбоя воздушной тревоги.

«У станции метро «Печерская» тогда находился мой офис, я знаю этот район, хотя во время воздушной тревоги я все же находился на станции метро. Когда я находился на станции, у меня фактически отсутствовала мобильная связь и Internet, то есть я не видел, чтобы мне кто-то звонил или писал. Когда я поднялся на улицу, я увидел, что мне поступают сообщения и сразу же сообщил в суд, что мы идем, а если мы не успеваем, то просим перенести заседание на утро», - рассказал Тарас Баранов.

Напоследок адвокат добавил, что, по его мнению, в деятельности некоторых судей АП ВАКС, в частности, это касается и судьи Виктора Панкулича, наблюдается «обвинительный уклон».

Интересно, что председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик, услышав объяснения сторон, предложил отменить решение Первой дисциплинарной палаты и закрыть дисциплинарное дело.

Однако соответствующую инициативу поддержали только 4 члена Высшего совета правосудия – Григорий Усик, Роман Маселко, Олег Кандзюба, Алексей Мельник, тогда как сразу 8 членов Совета правосудия проголосовали «против».

В итоге 8 голосами «за» Высший совет правосудия поддержал альтернативное предложение члена ВСП Сергея Бурлакова и оставил в силе решение Первой дисциплинарной палаты о привлечении судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергея Боднара, Виктора Панкулича и Игоря Панаида.

Соответствующее предложение поддержали члены Совета правосудия Сергей Бурлаков, Елена Ковбий, Виталий Салихов, Николай Мороз, Дмитрий Лукьянов, Александр Сасевич, Инна Плахтий и Ольга Попикова.

Отметим, что это первый случай привлечения Высшим советом правосудия в пленарном составе судей ВАКС и АП ВАКС к дисциплинарной ответственности со времени формирования «нового» состава ВРП в январе 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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