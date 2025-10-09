В МОН заявили, что обучение не освобождает от мобилизации: университеты начали проверки

Министерство образования совместно с правоохранителями выявляет фиктивных аспирантов и схемы уклонения от мобилизации в вузах по всей стране.

В Министерстве образования и науки подчеркнули, что обучение в университете или аспирантуре не может быть основанием для уклонения от мобилизации, а все случаи злоупотреблений тщательно проверяются. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, передает УП.

«Мы абсолютно не принимаем обучение по любому образовательному уровню, в том числе и на уровне доктора философии, как способ избежать мобилизации», — подчеркнул Трофименко.

По его словам, МОН совместно с Государственной службой качества образования и правоохранительными органами проводит мониторинг деятельности высших учебных заведений, чтобы выявлять фиктивных аспирантов и схемы легализации уклонения.

Во время одной из проверок выяснилось, что Классический частный университет пытался задним числом внести в ЕДЕБО около трех тысяч «аспирантов». За это учебному заведению аннулировали лицензию.

В МОН сообщили, что сейчас в Украине обучается около 15 тысяч аспирантов, и эта цифра остается стабильной.

«4600 — это те аспиранты, которые поступили в 2025 году. За 2024 год — 10 тысяч аспирантов бюджетной и контрактной форм», — уточнили в министерстве.

Часть лиц уже была отчислена по результатам проверок и мониторингов.

В то же время вступительная кампания в аспирантуру еще продолжается — в этом году государство выделило 7 тысяч бюджетных мест, поэтому количество аспирантов увеличится.

В МОН также сообщили, что единый государственный зачет для аспирантов по украинскому и иностранному языкам, который планировали ввести для проверки знаний, пока не будут внедрять.

