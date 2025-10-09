Экс-секретаря Киевсовета Бондаренко будут судить за выплаты мобилизованному и содействие уклонению от службы

Бывшего заместителя Кличко подозревают в помощи военному избежать службы и растрате 700 тысяч гривен.

В Киеве направили в суд обвинительный акт против бывшего заместителя Киевского городского головы – секретаря Киевского городского совета, депутата Киевсовета IX созыва. В прокуратуре не называют фамилии, но вероятно речь идет о Владимире Бондаренко, который занимал должность секретаря в 2020–2025 годах.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия из-за недобросовестного исполнения обязанностей (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а также в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения военной службы по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Следствие установило, что в 2022–2023 годах чиновник, нарушая статью 119 Кодекса законов о труде, безосновательно начислял и выплачивал заработную плату в размере почти 700 тыс. грн работнику аппарата Киевского городского совета, который проходил военную службу и получал денежное обеспечение как военнослужащий.

Кроме того, подозреваемый направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с ходатайством о командировании этого мобилизованного работника для работы в Киевсовете.

В результате мобилизованный фактически уклонился от прохождения военной службы, не прибыл в воинскую часть и не выполнял никаких задач по обороне Украины. Обвинительный акт в отношении этого работника уже находится на рассмотрении в суде.

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

