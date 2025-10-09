Практика судов
  1. В Украине

Экс-секретаря Киевсовета Бондаренко будут судить за выплаты мобилизованному и содействие уклонению от службы

12:52, 9 октября 2025
Бывшего заместителя Кличко подозревают в помощи военному избежать службы и растрате 700 тысяч гривен.
Экс-секретаря Киевсовета Бондаренко будут судить за выплаты мобилизованному и содействие уклонению от службы
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве направили в суд обвинительный акт против бывшего заместителя Киевского городского головы – секретаря Киевского городского совета, депутата Киевсовета IX созыва. В прокуратуре не называют фамилии, но вероятно речь идет о Владимире Бондаренко, который занимал должность секретаря в 2020–2025 годах.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия из-за недобросовестного исполнения обязанностей (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а также в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения военной службы по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Следствие установило, что в 2022–2023 годах чиновник, нарушая статью 119 Кодекса законов о труде, безосновательно начислял и выплачивал заработную плату в размере почти 700 тыс. грн работнику аппарата Киевского городского совета, который проходил военную службу и получал денежное обеспечение как военнослужащий.

Кроме того, подозреваемый направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с ходатайством о командировании этого мобилизованного работника для работы в Киевсовете.

В результате мобилизованный фактически уклонился от прохождения военной службы, не прибыл в воинскую часть и не выполнял никаких задач по обороне Украины. Обвинительный акт в отношении этого работника уже находится на рассмотрении в суде.

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

ЕСПЧ присудил бывшему главе ГФС Роману Насирову 9750 евро компенсации за нарушение Конвенции по его делу

Европейский суд по правам человека установил нарушение Конвенции о правах человека по жалобе экс-главы ГФС Романа Насирова и присудил ему компенсацию.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

Военнослужащие, которым после плена объявят подозрение в утрате военного имущества, неповиновении, СЗЧ, не смогут получить 50 тысяч грн на лечение – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что выплата дополнительного вознаграждения будет приостанавливаться, если военнослужащим сообщено о подозрении в совершении военных уголовных правонарушений или преступлений против основ национальной безопасности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області