Екссекретаря Київради Бондаренка судитимуть за виплати мобілізованому та сприяння ухиленню від служби

Колишнього заступника Кличка підозрюють у допомозі військовому уникнути служби та розтраті 700 тисяч гривень.

У Києві направили до суду обвинувальний акт проти колишнього заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради, депутата Київради IX скликання. У прокуратурі не називають прізвища, але ймовірно йдеться про Володимира Бондаренка, який обіймав посаду секретаря у 2020–2025 роках.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки через несумлінне виконання обов’язків (ч. 2 ст. 367 КК України), а також у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Слідство встановило, що у 2022–2023 роках посадовець, порушуючи статтю 119 Кодексу законів про працю, безпідставно нараховував і виплачував заробітну плату в розмірі майже 700 тис. грн працівнику апарату Київської міської ради, який проходив військову службу та отримував грошове забезпечення як військовослужбовець.

Крім того, підозрюваний направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації з клопотанням про відрядження цього мобілізованого працівника для роботи в Київраді.

У результаті мобілізований фактично ухилився від проходження військової служби, не прибув до військової частини та не виконував жодних завдань із оборони України. Обвинувальний акт щодо цього працівника вже перебуває на розгляді в суді.

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

