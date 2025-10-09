Госсекретарь Марко Рубио передал Трампу записку о том, что ему написать в своей соцсети

Рубио передал Трампу записку с просьбой опубликовать пост о соглашении между Израилем и ХАМАС.

Фото: Fox News

Президент США Дональд Трамп сообщил, что государственный секретарь Марко Рубио вручил ему записку с информацией о приближении соглашения на Ближнем Востоке.

«Да, мне только что передали записку от государственного секретаря, в которой говорилось о том, что мы очень близки к соглашению на Ближнем Востоке, и они довольно быстро понадобятся мне», — сказал Трамп, пишет Fox News.

Записка содержала текст: «Очень близко. Нам нужно, чтобы вы сделали публикацию в Truth Social в ближайшее время, чтобы первыми объявить о соглашении».

Впоследствии Трамп опубликовал в Truth Social сообщение о заключении соглашения.

«Я с большой гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана», — сказал он. «Это означает, что ВСЕ заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию фронта как первый шаг к прочному, долгосрочному и вечному миру».

«Ко всем сторонам будут относиться справедливо!» — добавил Трамп. «Это ВЕЛИКИЙ день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы это историческое и беспрецедентное событие состоялось. БЛАГОСЛОВЕННЫЕ МИРОТВОРЦЫ!»

