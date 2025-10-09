Держсекретар Марко Рубіо передав Трампу записку про те, що йому написати в своїй соцмережі

Рубіо передав Трампу записку з проханням опублікувати пост про угоду між Ізраїлем і ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що державний секретар Марко Рубіо вручив йому записку з інформацією про наближення угоди на Близькому Сході.

«Так, мені щойно передали записку від державного секретаря, в якій йшлося про те, що ми дуже близькі до угоди на Близькому Сході, і вони досить швидко знадобляться мені», — сказав Трамп, пише Fox News.

Записка містила текст: «Дуже близько. Нам потрібно, щоб ви зробили публікацію в Truth Social найближчим часом, щоб першими оголосити про угоду».

Згодом Трамп опублікував у Truth Social повідомлення про укладення угоди.

«Я з великою гордістю повідомляю, що Ізраїль та ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану», – сказав він. «Це означає, що ВСІ заручники будуть звільнені дуже скоро, а Ізраїль виведе свої війська на узгоджену лінію фронту як перший крок до міцного, довготривалого та вічного миру».

«До всіх сторін ставитимуться справедливо!» – додав Трамп. «Це ВЕЛИКИЙ день для арабського та мусульманського світу , Ізраїлю, усіх навколишніх країн та Сполучених Штатів Америки, і ми дякуємо посередникам з Катару, Єгипту та Туреччини, які працювали з нами, щоб ця історична та безпрецедентна подія відбулася. БЛАГОСЛОВЕННІ МИРОТВОРЦІ!»

