В Киеве задержали жителя Троещины, который продавал боевые гранаты

12:34, 9 октября 2025
Полиция задержала ранее судимого мужчину, который пытался продать две гранаты, еще одну изъяли во время обыска в его жилище.
В Киеве задержали жителя Троещины, который торговал боевыми гранатами. Об этом сообщает столичная полиция.

В частности, правоохранители установили 43-летнего местного жителя, который организовал продажу боеприпасов. Мужчина ранее отбывал наказание за наркопреступления, имущественные преступления, а в апреле 2025 года освободился из тюрьмы за совершение домашнего насилия.

Полицейские установили, что фигурант незаконно приобрел три ручные гранаты с запалами и позже решил продать две из них.

Правоохранители задержали злоумышленника во время сбыта боеприпасов и изъяли вещественные доказательства. Кроме того, по месту проживания мужчины следователи изъяли еще один корпус гранаты и запал к ней.

Следователи под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — ношение, хранение, приобретение и сбыт боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

За совершенное преступление дельцу грозит до семи лет лишения свободы.

