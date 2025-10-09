В Киеве задержали жителя Троещины, который продавал боевые гранаты

Полиция задержала ранее судимого мужчину, который пытался продать две гранаты, еще одну изъяли во время обыска в его жилище.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве задержали жителя Троещины, который торговал боевыми гранатами. Об этом сообщает столичная полиция.

В частности, правоохранители установили 43-летнего местного жителя, который организовал продажу боеприпасов. Мужчина ранее отбывал наказание за наркопреступления, имущественные преступления, а в апреле 2025 года освободился из тюрьмы за совершение домашнего насилия.

Полицейские установили, что фигурант незаконно приобрел три ручные гранаты с запалами и позже решил продать две из них.

Правоохранители задержали злоумышленника во время сбыта боеприпасов и изъяли вещественные доказательства. Кроме того, по месту проживания мужчины следователи изъяли еще один корпус гранаты и запал к ней.

Следователи под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — ношение, хранение, приобретение и сбыт боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

За совершенное преступление дельцу грозит до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.