В Киеве задержали жителя Троещины, который продавал боевые гранаты

В Киеве задержали жителя Троещины, который торговал боевыми гранатами. Об этом сообщает столичная полиция.
В частности, правоохранители установили 43-летнего местного жителя, который организовал продажу боеприпасов. Мужчина ранее отбывал наказание за наркопреступления, имущественные преступления, а в апреле 2025 года освободился из тюрьмы за совершение домашнего насилия.
Полицейские установили, что фигурант незаконно приобрел три ручные гранаты с запалами и позже решил продать две из них.
Правоохранители задержали злоумышленника во время сбыта боеприпасов и изъяли вещественные доказательства. Кроме того, по месту проживания мужчины следователи изъяли еще один корпус гранаты и запал к ней.
Следователи под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — ношение, хранение, приобретение и сбыт боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.
За совершенное преступление дельцу грозит до семи лет лишения свободы.
