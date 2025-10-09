У Києві затримали мешканця Троєщини, який продавав бойові гранати

Поліція затримала раніше судимого чоловіка, який намагався продати дві гранати, ще одну вилучили під час обшуку в його помешканні.

У Києві затримали мешканця Троєщини, який торгував бойовими гранатами. Про це повідомляє столична поліція.

Зокрема, правоохоронці встановили 43-річного місцевого мешканця, який організував продаж бойових припасів. Чоловік раніше відбував покарання за наркозлочини, майнові злочини, а в квітні 2025 року звільнився з в’язниці за вчинення домашнього насильства.

Поліцейські встановили, що фігурант незаконно придбав три ручні гранати із запалами, та згодом дві з них вирішив продати.

Правоохоронці затримали зловмисника під час збуту боєприпасів та вилучили речові докази. Крім цього, за місцем мешкання чоловіка слідчі вилучили ще один корпус від гранати та запал до неї.

Слідчі за процесуального керівництва із Деснянською окружною прокуратурою повідомили фігурантові про підозру у скоєнні двох епізодів злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання, придбання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

За скоєний злочин ділку загрожує до семи років позбавлення волі.

