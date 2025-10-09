Практика судів
  1. В Україні

У Києві затримали мешканця Троєщини, який продавав бойові гранати

12:34, 9 жовтня 2025
Поліція затримала раніше судимого чоловіка, який намагався продати дві гранати, ще одну вилучили під час обшуку в його помешканні.
У Києві затримали мешканця Троєщини, який продавав бойові гранати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві затримали мешканця Троєщини, який торгував бойовими гранатами. Про це повідомляє столична поліція.

Зокрема, правоохоронці встановили 43-річного місцевого мешканця, який організував продаж бойових припасів. Чоловік раніше відбував покарання за наркозлочини, майнові злочини, а в квітні 2025 року звільнився з в’язниці за вчинення домашнього насильства.

Поліцейські встановили, що фігурант незаконно придбав три ручні гранати із запалами, та згодом дві з них вирішив продати.

Правоохоронці затримали зловмисника під час збуту боєприпасів та вилучили речові докази. Крім цього, за місцем мешкання чоловіка слідчі вилучили ще один корпус від гранати та запал до неї.

Слідчі за процесуального керівництва із Деснянською окружною прокуратурою повідомили фігурантові про підозру у скоєнні двох епізодів злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання, придбання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

За скоєний злочин ділку загрожує до семи років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

ЄСПЛ присудив колишньому голові ДФС Роману Насірову 9750 євро компенсації за порушення Конвенції в його справі

Європейський суд з прав людини встановив порушення Конвенції з прав людини за скаргою екс-голови ДФС Романа Насірова і присудив йому компенсацію.

СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Трофейну зброю можна буде передавати органам іноземних держав – Рада прийняла закон

Закон передбачає, що за рішенням Кабміну озброєння та бойова техніка, які є трофейним майном, можуть бути передані для робіт із залученням іноземних підприємств, органів іноземних держав як на території України, так і за її межами, або передані іноземним державам.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області