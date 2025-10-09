В секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня

Режим прекращения огня между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. Об этом сообщает Ynet.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о подписании представителями Израиля и ХАМАС первой части мирного плана, предложенного главой Белого дома.
По словам Трампа, после подписания соглашения по сектору Газа ожидается скорое освобождение всех заложников.
По данным Ynet, в рамках первого этапа мирного плана Израиль сохранит контроль над 53% территории сектора Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство соберется для одобрения договоренностей.
«С принятием первого этапа плана все наши заложники вернутся домой. Это дипломатический успех и моральная победа Израиля», – заявил он.
В ХАМАС подтвердили достижение соглашения, отметив, что оно включает выход израильских войск из анклава и обмен пленными.
Ожидается, что уже на следующей неделе будут демобилизованы тысячи резервистов.
По информации израильских СМИ, освобождение живых заложников ожидается в течение 72 часов после утверждения соглашения правительством Израиля. Для поиска тел погибших может потребоваться больше времени.
