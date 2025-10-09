У секторі Газа почав діяти режим припинення вогню

Режим припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС набув чинності.

Режим припинення вогню почав діяти між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС у секторі Газа. Про це повідомляє Ynet.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про підписання представниками Ізраїлю та ХАМАС першої частини мирного плану, запропонованого головою Білого дому.

За словами Трампа, після підписання угоди щодо сектору Газа очікується швидке звільнення всіх заручників.

За даними Ynet, у рамках першого етапу мирного плану Ізраїль збереже контроль за 53% території Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що уряд збереться для схвалення домовленостей.

«З ухваленням першого етапу плану всі наші заручники повернуться додому. Це дипломатичний успіх та моральна перемога Ізраїлю», – заявив він.

У ХАМАС підтвердили досягнення угоди, зазначивши, що вона включає вихід ізраїльських військ із анклаву та обмін полоненими.

Очікується, що вже наступного тижня буде демобілізовано тисячі резервістів.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, визволення живих заручників очікується протягом 72 годин після затвердження угоди урядом Ізраїлю. Для пошуку тіл загиблих може знадобитися більше часу.

