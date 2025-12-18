Апеляційна палата ВАКС збільшила розмір застави судді із Закарпаття Олександру Пелиху, викритого на хабарі

Судді із Закарпаття Олександру Пелиху, якого підозрюють у хабарництві, збільшили заставу до 4 млн грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ВРП надала згоду на утримання під вартою судді із Закарпаття Олександра Пелиха, якого викрили на отриманні «конфеток».

18 грудня Апеляційна палата ВАКС повідомила, що розглянула апеляційні скарги захисника та прокурора на ухвалу слідчого судді ВАКС від 12.12.2025 про застосування до судді одного з районних судів Закарпатської області (справа №991/12575/25) запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Як альтернативу суд визначив заставу у розмірі 1 млн грн, наразі вона не внесена, підозрюваний перебуває під вартою.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника та частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора, збільшивши розмір застави до 4 млн грн. В іншій частині ухвалу слідчого судді ВАКС залишено без змін», - заявили у АП ВАКС.

Також там додали, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

