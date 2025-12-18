  1. В Україні

Апеляційна палата ВАКС збільшила розмір застави судді із Закарпаття Олександру Пелиху, викритого на хабарі

17:41, 18 грудня 2025
Судді із Закарпаття Олександру Пелиху, якого підозрюють у хабарництві, збільшили заставу до 4 млн грн.
Апеляційна палата ВАКС збільшила розмір застави судді із Закарпаття Олександру Пелиху, викритого на хабарі
Фото: САП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ВРП надала згоду на утримання під вартою судді із Закарпаття Олександра Пелиха, якого викрили на отриманні «конфеток».

18 грудня Апеляційна палата ВАКС повідомила, що розглянула апеляційні скарги захисника та прокурора на ухвалу слідчого судді ВАКС від 12.12.2025 про застосування до судді одного з районних судів Закарпатської області (справа №991/12575/25) запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Як альтернативу суд визначив заставу у розмірі 1 млн грн, наразі вона не внесена, підозрюваний перебуває під вартою.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника та частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора, збільшивши розмір застави до 4 млн грн. В іншій частині ухвалу слідчого судді ВАКС залишено без змін», - заявили у АП ВАКС.

Також там додали, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ВАКС Апеляційна палата ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада України ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Земельний податок і ліси: Верховний Суд розчистив хащі спору між Карпатським нацпарком і податківцями

Верховний Суд пояснив, чому нацпарки не можуть платити земельний податок за пільговою ставкою.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила проект звіту, в якому розкритикувала роботу НАЗК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради заявляє про системну неефективність НАЗК: перевірки декларацій і моніторинг способу життя правоохоронців та суддів мають формальний характер і не відповідають реальним корупційним ризикам.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]