Апелляционная палата ВАКС увеличила размер залога судье из Закарпатья Александру Пелиху, разоблаченному на взятке

17:41, 18 декабря 2025
Судье из Закарпатья Александру Пелиху, которого подозревают во взяточничестве, увеличили залог до 4 млн грн.
Апелляционная палата ВАКС увеличила размер залога судье из Закарпатья Александру Пелиху, разоблаченному на взятке
Фото: САП
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ВСП дала согласие на содержание под стражей судьи из Закарпатья Александра Пелиха, которого разоблачили на получении «конфеток».

18 декабря Апелляционная палата ВАКС сообщила, что рассмотрела апелляционные жалобы защитника и прокурора на постановление следственного судьи ВАКС от 12.12.2025 о применении к судье одного из районных судов Закарпатской области (дело №991/12575/25) меры пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 1 млн грн, в настоящее время он не внесен, подозреваемый находится под стражей.

«По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника и частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, увеличив размер залога до 4 млн грн. В остальной части постановление следственного судьи ВАКС оставлено без изменений», — заявили в АП ВАКС.

Там также добавили, что решение вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

По данным следствия, указанное лицо подозревается в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

