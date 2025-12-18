  1. В Україні
В Україні збільшили кількість патрулів із TruCAM на дорогах — додали 14 ділянок

17:59, 18 грудня 2025
В Україні побільшало патрульних з приладами TruCAM.
В Україні збільшили кількість патрулів із TruCAM на дорогах — додали 14 ділянок
З 18 грудня патрульні працюватимуть з приладами TruCAM на 14 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів. Про це повідомила Патрульна поліція.

«TruCAM застосовують переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Комбінований метод забезпечує вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму», - заявили у поліції.

Зазначається, що місця використання визначені з урахуванням рівня аварійності — на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади тимчасово не застосовують.

Водночас у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM використовують на окремих безпечних ділянках.

З урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності:

- додані 14 нових ділянок;

- внесені зміни до 6 діючих ділянок.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Патрульні здійснюватимуть вимірювання швидкості на 335 ділянках доріг.

«У місцях використання TruCAM встановлені дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками перебуватимуть на видимому місці», - додали у поліції.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судово-юридична газета

