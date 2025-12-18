В Украине увеличили количество патрулей с TruCAM на дорогах — добавили 14 участков

В Украине стало больше патрульных с приборами TruCAM.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 18 декабря патрульные будут работать с приборами TruCAM на 14 новых участках дорог и улиц населенных пунктов. Об этом сообщила Патрульная полиция.

«TruCAM применяют преимущественно на тех же участках, где уже установлены камеры автоматической фиксации нарушений. Комбинированный метод обеспечивает более высокую эффективность контроля за соблюдением скоростного режима», — заявили в полиции.

Отмечается, что места использования определены с учетом уровня аварийности — на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.

В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы временно не применяют.

В то же время в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM используют на отдельных безопасных участках.

С учетом военного положения и проведенного анализа аварийности:

добавлены 14 новых участков;

внесены изменения в 6 действующих участков.

В целом на дорогах Украины будут работать 160 приборов TruCAM. Патрульные будут осуществлять измерение скорости на 335 участках дорог.

«В местах использования TruCAM установлены дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Служебные автомобили патрульной полиции с включенными синими проблесковыми маячками будут находиться на видимом месте», — добавили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.