  1. В Украине
  2. / Авто

В Украине увеличили количество патрулей с TruCAM на дорогах — добавили 14 участков

17:59, 18 декабря 2025
В Украине стало больше патрульных с приборами TruCAM.
В Украине увеличили количество патрулей с TruCAM на дорогах — добавили 14 участков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 18 декабря патрульные будут работать с приборами TruCAM на 14 новых участках дорог и улиц населенных пунктов. Об этом сообщила Патрульная полиция.

«TruCAM применяют преимущественно на тех же участках, где уже установлены камеры автоматической фиксации нарушений. Комбинированный метод обеспечивает более высокую эффективность контроля за соблюдением скоростного режима», — заявили в полиции.

Отмечается, что места использования определены с учетом уровня аварийности — на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.

В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы временно не применяют.

В то же время в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM используют на отдельных безопасных участках.

С учетом военного положения и проведенного анализа аварийности:

добавлены 14 новых участков;

внесены изменения в 6 действующих участков.

В целом на дорогах Украины будут работать 160 приборов TruCAM. Патрульные будут осуществлять измерение скорости на 335 участках дорог.

«В местах использования TruCAM установлены дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Служебные автомобили патрульной полиции с включенными синими проблесковыми маячками будут находиться на видимом месте», — добавили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Земельный налог и леса: Верховный Суд расчистил дебри спора между Карпатским нацпарком и налоговиками

Верховный Суд объяснил, почему нацпарки не могут платить земельный налог по льготной ставке.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]