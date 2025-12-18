  1. В Україні

В Одесі троє військових ТЦК побили поліцейського – відкрито провадження

16:48, 18 грудня 2025
За даними поліції, один із ТЦК був в нетверезому стані, після лайки військових і зауваження від правоохоронця, почалася бійка.
В Одесі троє військових ТЦК побили поліцейського – відкрито провадження
В Одесі затримали військовослужбовців РТЦК та СП, яких підозрюють у побитті працівника поліції. Про це повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, інцидент стався кілька днів тому під час доставлення дільничним офіцером поліції до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку.

Слідством встановлено, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, почали агресивно поводитися щодо поліцейського, висловлювалися нецензурною лайкою, а після зауваження з його боку вчинили бійку.

За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Фігурантам повідомлено про підозру. Їх затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Поліція звертається до суду з клопотаннями щодо обрання запобіжних заходів.

поліція напад Одеса підозрюваний ТЦК

