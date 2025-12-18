  1. В Украине

В Одессе трое военных ТЦК избили полицейского – открыто производство

16:48, 18 декабря 2025
По данным полиции, один из ТЦК был в нетрезвом состоянии, после ругани военных и замечания от правоохранителя началась драка.
В Одессе трое военных ТЦК избили полицейского – открыто производство
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе задержали военнослужащих РТЦК и СП, которых подозревают в избиении сотрудника полиции. Об этом сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел несколько дней назад во время доставки участковым офицером полиции в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчины, нарушившего правила воинского учета.

Следствием установлено, что трое военнослужащих, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, начали агрессивно вести себя по отношению к полицейскому, выражались нецензурной бранью, а после замечания с его стороны устроили драку.

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Фигурантам сообщено о подозрении. Они задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания. Полиция обращается в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция нападение Одесса подозреваемый ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Земельный налог и леса: Верховный Суд расчистил дебри спора между Карпатским нацпарком и налоговиками

Верховный Суд объяснил, почему нацпарки не могут платить земельный налог по льготной ставке.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]