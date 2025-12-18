В Одессе трое военных ТЦК избили полицейского – открыто производство

По данным полиции, один из ТЦК был в нетрезвом состоянии, после ругани военных и замечания от правоохранителя началась драка.

В Одессе задержали военнослужащих РТЦК и СП, которых подозревают в избиении сотрудника полиции. Об этом сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел несколько дней назад во время доставки участковым офицером полиции в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчины, нарушившего правила воинского учета.

Следствием установлено, что трое военнослужащих, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, начали агрессивно вести себя по отношению к полицейскому, выражались нецензурной бранью, а после замечания с его стороны устроили драку.

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Фигурантам сообщено о подозрении. Они задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания. Полиция обращается в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения.

