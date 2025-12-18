  1. В Україні

Мовна омбудсменка Івановська закликала підвищити штрафи за порушення мовного законодавства

17:23, 18 грудня 2025
Олена Івановська підкреслила, що посилення адміністративної відповідальності є необхідною умовою забезпечення реальної дієвості мовного законодавства.
Мовна омбудсменка Івановська закликала підвищити штрафи за порушення мовного законодавства
Фото: mova-ombudsman.gov.ua
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська пропонує збільшити штрафи за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Вона звернулася до Кабінету Міністрів із проханням внести зміни до Кодексу України про адміністративні порушення, оскільки вважає, що нинішні санкції не зупиняють порушників.

«Чинні розміри адміністративних стягнень за порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не забезпечують належного превентивного ефекту та не стимулюють суб’єктів правопорушень до їх усунення. У низці випадків сплата штрафу є менш обтяжливою, ніж приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства», - наголосила Уповноважена.

Олена Івановська звернула увагу на те, що за останні роки кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства зростає, зокрема у сферах обслуговування, реклами, інтернет-ресурсів та публічної інформації. За її словами, низький рівень відповідальності нівелює саму ідею державного контролю та створює у порушників відчуття безкарності.

«Символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб’єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм», - пояснила вона.

Уповноважена підкреслила, що посилення адміністративної відповідальності є необхідною умовою забезпечення реальної дієвості мовного законодавства, поваги до букви Закону та державної мови як конституційної цінності та елемента національної безпеки України.

