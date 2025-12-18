Языковый омбудсмен Ивановская призвала повысить штрафы за нарушения языкового законодательства

Елена Ивановская подчеркнула, что усиление административной ответственности является необходимым условием обеспечения реальной действенности языкового законодательства.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предлагает увеличить штрафы за нарушения Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Она обратилась к Кабинету Министров с просьбой внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, поскольку считает, что действующие санкции не останавливают нарушителей.

«Действующие размеры административных взысканий за нарушения требований Закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ не обеспечивают надлежащего превентивного эффекта и не стимулируют субъектов правонарушений к их устранению. В ряде случаев уплата штрафа является менее обременительной, чем приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства», — подчеркнула Уполномоченная.

Елена Ивановская обратила внимание на то, что за последние годы количество обращений граждан относительно нарушений языкового законодательства растет, в частности в сферах обслуживания, рекламы, интернет-ресурсов и публичной информации. По ее словам, низкий уровень ответственности нивелирует саму идею государственного контроля и создает у нарушителей ощущение безнаказанности.

«Символические штрафы несоразмерны с экономической выгодой, которую получают отдельные субъекты хозяйствования, системно игнорируя требования закона, а потому не мотивируют к добровольному выполнению языковых норм», — пояснила она.

Уполномоченная подчеркнула, что усиление административной ответственности является необходимым условием обеспечения реальной действенности языкового законодательства, уважения к букве Закона и государственному языку как конституционной ценности и элементу национальной безопасности Украины.

