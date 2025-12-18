  1. В Україні

Зеленський виступив проти змін в Конституцію через пункт щодо вступу України в НАТО

18:35, 18 грудня 2025
«Я не вважаю, що нам потрібно змінювати нашу Конституцію», — Володимир Зеленський.
Зеленський виступив проти змін в Конституцію через пункт щодо вступу України в НАТО
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прибирати курс на вступ до НАТО з Конституції не треба, бо у майбутньому позиція союзників щодо членства країни може змінитися. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

Глава держави зазначив, що навіть під час першого діалогу з 46 президентом США Джо Байденом він порушував питання вступу України до НАТО. І тоді Байден сказав, що Україна не буде в Північноатлантичному альянсі.

«Я не вважаю, що нам потрібно змінювати нашу Конституцію (щодо НАТО, - ред.). Це наша Конституція, і це курс. Політика в США послідовна з приводу членства України в НАТО, нас там не бачать, поки що. Усе в житті «поки що». Може, в майбутньому зміниться позиція. Ми боремося за гарантії безпеки», - наголосив він.

Раніше ЄС оприлюднив план гарантій безпеки для України з шести пунктів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАТО Україна Конституція України Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада України ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Земельний податок і ліси: Верховний Суд розчистив хащі спору між Карпатським нацпарком і податківцями

Верховний Суд пояснив, чому нацпарки не можуть платити земельний податок за пільговою ставкою.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]