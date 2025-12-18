Зеленський виступив проти змін в Конституцію через пункт щодо вступу України в НАТО

«Я не вважаю, що нам потрібно змінювати нашу Конституцію», — Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прибирати курс на вступ до НАТО з Конституції не треба, бо у майбутньому позиція союзників щодо членства країни може змінитися. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

Глава держави зазначив, що навіть під час першого діалогу з 46 президентом США Джо Байденом він порушував питання вступу України до НАТО. І тоді Байден сказав, що Україна не буде в Північноатлантичному альянсі.

«Я не вважаю, що нам потрібно змінювати нашу Конституцію (щодо НАТО, - ред.). Це наша Конституція, і це курс. Політика в США послідовна з приводу членства України в НАТО, нас там не бачать, поки що. Усе в житті «поки що». Може, в майбутньому зміниться позиція. Ми боремося за гарантії безпеки», - наголосив він.

Раніше ЄС оприлюднив план гарантій безпеки для України з шести пунктів.

