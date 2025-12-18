  1. В Украине

Зеленский выступил против изменений в Конституцию из-за пункта о вступлении Украины в НАТО

18:35, 18 декабря 2025
«Я не считаю, что нам нужно менять нашу Конституцию», — Владимир Зеленский.
Зеленский выступил против изменений в Конституцию из-за пункта о вступлении Украины в НАТО
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убирать курс на вступление в НАТО из Конституции не нужно, поскольку в будущем позиция союзников относительно членства страны может измениться. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Брюсселе.

Глава государства отметил, что даже во время первого диалога с 46-м президентом США Джо Байденом он поднимал вопрос вступления Украины в НАТО. Тогда Байден сказал, что Украина не будет в Североатлантическом альянсе.

«Я не считаю, что нам нужно менять нашу Конституцию (в части НАТО, — ред.). Это наша Конституция, и это курс. Политика США последовательна в отношении членства Украины в НАТО — нас там пока не видят. В жизни все „пока что“. Возможно, в будущем позиция изменится. Мы боремся за гарантии безопасности», — подчеркнул он.

Ранее ЕС обнародовал план гарантий безопасности для Украины из шести пунктов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО Украина Конституция Украины Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Земельный налог и леса: Верховный Суд расчистил дебри спора между Карпатским нацпарком и налоговиками

Верховный Суд объяснил, почему нацпарки не могут платить земельный налог по льготной ставке.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]