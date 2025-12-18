Зеленский выступил против изменений в Конституцию из-за пункта о вступлении Украины в НАТО

«Я не считаю, что нам нужно менять нашу Конституцию», — Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убирать курс на вступление в НАТО из Конституции не нужно, поскольку в будущем позиция союзников относительно членства страны может измениться. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Брюсселе.

Глава государства отметил, что даже во время первого диалога с 46-м президентом США Джо Байденом он поднимал вопрос вступления Украины в НАТО. Тогда Байден сказал, что Украина не будет в Североатлантическом альянсе.

«Я не считаю, что нам нужно менять нашу Конституцию (в части НАТО, — ред.). Это наша Конституция, и это курс. Политика США последовательна в отношении членства Украины в НАТО — нас там пока не видят. В жизни все „пока что“. Возможно, в будущем позиция изменится. Мы боремся за гарантии безопасности», — подчеркнул он.

Ранее ЕС обнародовал план гарантий безопасности для Украины из шести пунктов.

