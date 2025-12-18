  1. У світі

Туск про заморожені активи РФ: Ми досягли переломного моменту

16:30, 18 грудня 2025
Наразі країни ЄС працюють над технічними питаннями щодо фінансової допомоги для України із заморожених активів РФ.
Фото: Getty Images
Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що у справі фінансової допомоги для України із заморожених активів РФ серед країн ЄС у Брюсселі досягнуто «переломного моменту». За його словами, наразі триває робота над технічними питаннями, пише Укрінформ.

«Ми точно досягли переломного моменту. А переломний момент означає, що всі погоджуються, що варто спробувати, і що було б справедливо, виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України. Проте деякі країни будуть боротися всіма силами, щоб максимізувати свої гарантії», - сказав Туск.

Також він підкреслив, що серед європейських лідерів ще тривала дискусія.

Дональд Туск додав, що усе йде до надання Україні репараційної позики на базі російських заморожених активів.

росія ЄС Україна війна

