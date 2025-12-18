Туск про заморожені активи РФ: Ми досягли переломного моменту

Наразі країни ЄС працюють над технічними питаннями щодо фінансової допомоги для України із заморожених активів РФ.

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що у справі фінансової допомоги для України із заморожених активів РФ серед країн ЄС у Брюсселі досягнуто «переломного моменту». За його словами, наразі триває робота над технічними питаннями, пише Укрінформ.

«Ми точно досягли переломного моменту. А переломний момент означає, що всі погоджуються, що варто спробувати, і що було б справедливо, виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України. Проте деякі країни будуть боротися всіма силами, щоб максимізувати свої гарантії», - сказав Туск.

Також він підкреслив, що серед європейських лідерів ще тривала дискусія.

Дональд Туск додав, що усе йде до надання Україні репараційної позики на базі російських заморожених активів.

