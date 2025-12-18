  1. В мире

Туск о замороженных активах РФ: Мы достигли переломного момента

16:30, 18 декабря 2025
В настоящее время страны ЕС работают над техническими вопросами относительно финансовой помощи Украине за счет замороженных активов РФ.
Фото: Getty Images
Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что в вопросе финансовой помощи Украине за счет замороженных активов РФ среди стран ЕС в Брюсселе достигнут «переломный момент». По его словам, сейчас продолжается работа над техническими вопросами, пишет Укринформ.

«Мы точно достигли переломного момента. А переломный момент означает, что все соглашаются, что стоит попробовать, и что было бы справедливо, оправданно и хорошо для Европы использовать российские средства для Украины. Однако некоторые страны будут бороться всеми силами, чтобы максимально усилить свои гарантии», — сказал Туск.

Он также подчеркнул, что среди европейских лидеров дискуссия еще продолжалась.

Дональд Туск добавил, что все идет к предоставлению Украине репарационного займа на базе российских замороженных активов.

