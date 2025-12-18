  1. В Україні

Якщо не буде грошей для України, Європі доведеться платити кров'ю: Зеленський закликав ЄС посилити допомогу Україні

16:12, 18 грудня 2025
Володимир Зеленський попередив, що у разі негативного розвитку подій це відіб'ється на постачанні обладнання на фронт.
Якщо не буде грошей для України, Європі доведеться платити кров'ю: Зеленський закликав ЄС посилити допомогу Україні
Фото: weukraine.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європі вигідніше фінансового допомагати Україні, бо інакше ризик поширення війни на ЄС різко зростає. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

«Якщо не підтримувати Україну, залишити її наодинці..., то Україна може не витримати, і тоді Європа платитиме не грошима, а кров'ю», – підкреслив Президент.

Володимир Зеленський попередив, що у разі негативного розвитку подій це відіб'ється на постачанні обладнання на фронт.

«Якщо навесні Україна не отримає транш, в Україні буде зменшене в рази виробництво дронів», – підкреслив він.

Глава держави зазначив, що у цьому разі приблизний паритет щодо дронів між Україною та РФ буде втрачений.

«Якщо буде мир, Україна використає ці гроші на відновлення», – додав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Земельний податок і ліси: Верховний Суд розчистив хащі спору між Карпатським нацпарком і податківцями

Верховний Суд пояснив, чому нацпарки не можуть платити земельний податок за пільговою ставкою.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила проект звіту, в якому розкритикувала роботу НАЗК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради заявляє про системну неефективність НАЗК: перевірки декларацій і моніторинг способу життя правоохоронців та суддів мають формальний характер і не відповідають реальним корупційним ризикам.

Солдат відмовився нести бойове чергування на Куп'янському напрямку та отримав службове обмеження замість тюрми

Обвинувачений замість тюремного строку сплачуватиме 20% доходу державі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]