Якщо не буде грошей для України, Європі доведеться платити кров'ю: Зеленський закликав ЄС посилити допомогу Україні

Володимир Зеленський попередив, що у разі негативного розвитку подій це відіб'ється на постачанні обладнання на фронт.

Фото: weukraine.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європі вигідніше фінансового допомагати Україні, бо інакше ризик поширення війни на ЄС різко зростає. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

«Якщо не підтримувати Україну, залишити її наодинці..., то Україна може не витримати, і тоді Європа платитиме не грошима, а кров'ю», – підкреслив Президент.

Володимир Зеленський попередив, що у разі негативного розвитку подій це відіб'ється на постачанні обладнання на фронт.

«Якщо навесні Україна не отримає транш, в Україні буде зменшене в рази виробництво дронів», – підкреслив він.

Глава держави зазначив, що у цьому разі приблизний паритет щодо дронів між Україною та РФ буде втрачений.

«Якщо буде мир, Україна використає ці гроші на відновлення», – додав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.