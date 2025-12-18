  1. В Украине

Если не будет денег для Украины, Европе придется платить кровью: Зеленский призвал ЕС усилить помощь Украине

16:12, 18 декабря 2025
Владимир Зеленский предупредил, что в случае негативного развития событий это отразится на поставках оборудования на фронт.
Если не будет денег для Украины, Европе придется платить кровью: Зеленский призвал ЕС усилить помощь Украине
Фото: weukraine.tv
Европе выгоднее финансово помогать Украине, поскольку в противном случае риск распространения войны на ЕС резко возрастает. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Если не поддерживать Украину, оставить ее один на один…, то Украина может не выдержать, и тогда Европа будет платить не деньгами, а кровью», — подчеркнул Президент.

«Если весной Украина не получит транш, в Украине в разы сократится производство дронов», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что в таком случае приблизительный паритет по дронам между Украиной и РФ будет утрачен.

«Если будет мир, Украина использует эти деньги на восстановление», — добавил Президент.

