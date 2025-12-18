  1. В Україні

У Запорізькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

18:53, 18 грудня 2025
Рішення прийняте через погіршення безпекової ситуації та зростання загрози від російських дронів.
У Запорізькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
Фото: Getty Images
У Запорізькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, примусову евакуацію поширюють на території Запорізького та Пологівського районів. Конкретний перелік населених пунктів буде оприлюднений згодом.

Очільник ОВА зазначив, що рішення пов’язане зі зростанням дальності застосування російських безпілотників. За його словами, противник використовує нові засоби ураження, зокрема дрони типу «Молнія» на оптоволокні, здатні долати відстань до 30–35 кілометрів.

Федоров наголосив, що попри невеликий бойовий заряд такі дрони становлять загрозу як для інфраструктури, так і для цивільного населення.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

