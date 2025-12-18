Решение принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью и роста угрозы со стороны российских дронов.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, принудительную эвакуацию распространяют на территории Запорожского и Пологовского районов. Конкретный перечень населенных пунктов будет обнародован позже.

Глава ОВА отметил, что решение связано с ростом дальности применения российских беспилотников. По его словам, противник использует новые средства поражения, в частности дроны типа «Молния» на оптоволокне, способные преодолевать расстояние до 30-35 километров.

Федоров подчеркнул, что, несмотря на небольшой боевой заряд, такие дроны представляют угрозу как для инфраструктуры, так и для гражданского населения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.