В Запорожской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

18:53, 18 декабря 2025
Решение принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью и роста угрозы со стороны российских дронов.
В Запорожской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
Фото: Getty Images
В Запорожской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, принудительную эвакуацию распространяют на территории Запорожского и Пологовского районов. Конкретный перечень населенных пунктов будет обнародован позже.

Глава ОВА отметил, что решение связано с ростом дальности применения российских беспилотников. По его словам, противник использует новые средства поражения, в частности дроны типа «Молния» на оптоволокне, способные преодолевать расстояние до 30-35 километров.

Федоров подчеркнул, что, несмотря на небольшой боевой заряд, такие дроны представляют угрозу как для инфраструктуры, так и для гражданского населения.

