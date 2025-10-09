В Полтавской области женщина через 13 лет сообщила об изнасиловании: подозреваемого взяли под стражу

Женщина пыталась забыть о содеянном и работала с психологами, но решила, что мужчина должен ответить за свои противоправные действия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Полтавщине женщина через 13 лет решилась рассказать, что ее изнасиловали. Об этом рассказали в прокуратуре.

Она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, которое, по ее словам, произошло еще 13 лет назад, когда ей было всего 12. Преступление якобы совершило знакомый семьи.

Все эти годы она пыталась пережить травму, работала с психологами, но решила: молчать больше нельзя, виновный должен быть наказан.

В ходе следствия выяснилось, что этот же мужчина может быть причастен и к изнасилованию ее младшей сестры — на тот момент 10-летней.

Мужчине объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В уголовном производстве назначен ряд экспертиз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.