В Полтавской области женщина через 13 лет сообщила об изнасиловании: подозреваемого взяли под стражу

На Полтавщине женщина через 13 лет решилась рассказать, что ее изнасиловали. Об этом рассказали в прокуратуре.
Она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, которое, по ее словам, произошло еще 13 лет назад, когда ей было всего 12. Преступление якобы совершило знакомый семьи.
Все эти годы она пыталась пережить травму, работала с психологами, но решила: молчать больше нельзя, виновный должен быть наказан.
В ходе следствия выяснилось, что этот же мужчина может быть причастен и к изнасилованию ее младшей сестры — на тот момент 10-летней.
Мужчине объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В уголовном производстве назначен ряд экспертиз.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.