На Полтавщині жінка через 13 років повідомила про зґвалтування: підозрюваного взяли під варту

Жінка намагалася забути про скоєне й працювала з психологами, але зрештою вирішила, що чоловік має відповісти за свої протиправні дії.

На Полтавщині жінка лише через 13 років наважилася розповісти, що її зґвалтували. Про це розповіли у прокуратурі.

Вона звернулася до поліції із заявою про зґвалтування, яке, за її словами, сталося ще 13 років тому, коли їй було лише 12. Злочин начебто скоїв знайомий родини.

Усі ці роки вона намагалася пережити травму, працювала з психологами, але зрештою вирішила: мовчати більше не можна, винний має бути покараний.

Під час слідства з’ясувалося, що цей самий чоловік може бути причетним і до зґвалтування її молодшої сестри — на той момент 10-річної.

Чоловіку оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У кримінальному провадженні призначено низку експертиз.

