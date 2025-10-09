Апелляционный суд не имеет полномочий для закрытия апелляционного производства как ошибочно открытого — БП ВС

БП ВС подчеркнула, что ошибочное открытие апелляции не является основанием для ее закрытия.

В случае, когда после открытия апелляционного производства и восстановления срока на апелляционное обжалование судебного решения суд установит, что процессуальный срок был восстановлен на основании предоставленных заявителем недостоверных (ложных) сведений (в частности, о дате получения копии обжалуемого решения), суд апелляционной инстанции может признать это злоупотреблением процессуальными правами на основании ч. 2 ст. 44 ГПК Украины.

Такого вывода пришла Большая Палата ВС по делу № 601/485/23.

Обстоятельства дела

По обстоятельствам дела истец обратился в суд с иском об устранении препятствий в общении с детьми, а ответчица подала иск о лишении истца родительских прав. Решением суда иск отца удовлетворён частично, а в иске ответчицы отказано полностью.

Ответчица подала апелляционную жалобу с ходатайством о восстановлении срока на апелляционное обжалование, которое мотивировала, в частности, датой получения ею копии обжалуемого судебного решения. Апелляционный суд восстановил срок на апелляционное обжалование судебного решения и открыл производство по делу, а впоследствии назначил дело к судебному разбирательству.

Позднее апелляционный суд закрыл апелляционное производство по делу, поскольку выяснил, что причины пропуска срока, которые связывались с указанной датой получения копии судебного решения, являются неуважительными, а других оснований для восстановления срока ответчица не привела.

Правовая оценка Большой Палаты ВС

По результатам пересмотра решений по делу Большая Палата ВС обратила внимание, что ст. 362 ГПК Украины определён перечень оснований закрытия апелляционного производства. В то же время указанная норма не предусматривает возможности закрытия апелляционного производства по основанию его ошибочного открытия.

Такое процессуальное нарушение, как необоснованное восстановление срока на апелляционное обжалование, является самостоятельным основанием для отмены как обжалуемого судебного решения апелляционного суда по существу спора, так и определения апелляционного суда о восстановлении срока на апелляционное обжалование и открытии апелляционного производства.

В то же время в случае, когда после открытия апелляционного производства, которое состоялось при отсутствии материалов дела, установлено, что срок на апелляционное обжалование судебного решения восстановлению не подлежал, в частности в связи с тем, что причины, на которые ссылался заявитель и которые стали основанием для восстановления срока, являются неуважительными, а получение заявителем впервые копии обжалуемого судебного решения в день, указанный им, не подтвердилось и опровергнуто материалами дела, которые поступили в суд после открытия производства и их истребования из суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции может признать это злоупотреблением процессуальными правами на основании ч. 2 ст. 44 ГПК Украины.

Следовательно, вывод апелляционного суда о наличии оснований для закрытия апелляционного производства в данном деле является ошибочным.

