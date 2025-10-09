Практика судів
Апеляційний суд не має повноважень для закриття апеляційного провадження як помилково відкритого — ВП ВС

12:43, 9 жовтня 2025
ВП ВС підкреслила, що помилкове відкриття апеляції не є підставою для її закриття.
У випадку, коли після відкриття апеляційного провадження та поновлення строку на апеляційне оскарження судового рішення суд установить, що процесуальний строк був поновлений на підставі наданих заявником недостовірних (неправдивих) відомостей (зокрема про дату отримання копії оскаржуваного рішення), суд апеляційної інстанції може визнати це зловживанням процесуальними правами на підставі ч. 2 ст. 44 ЦПК України.

Такого висновку дійшла Велика Палата ВС у справі № 601/485/23.

Обставини справи

За обставинами справи позивач звернувся до суду з позовом про усунення перешкод у спілкуванні з дітьми, а відповідачка подала позов про позбавлення батьківських прав позивача. Рішенням суду позов батька задоволено частково, а в позові відповідачки відмовлено повністю.

Відповідачка подала апеляційну скаргу з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження, яке мотивувала, зокрема, датою отримання нею копії оскаржуваного судового рішення. Апеляційний суд поновив строк на апеляційне оскарження судового рішення та відкрив провадження у справі, а надалі призначив справу до судового розгляду.

Згодом апеляційний суд закрив апеляційне провадження у справі, оскільки з’ясував, що причини пропуску строку, які пов’язувалися із вказаною датою отримання копії судового рішення, є неповажними, а інших підстав для поновлення строку відповідачка не навела.

Правова оцінка Великої Палати ВС

За результатами перегляду рішень у справі Велика Палата ВС звернула увагу, що ст. 362 ЦПК України визначено перелік підстав закриття апеляційного провадження. Водночас зазначена норма не передбачає можливості закриття апеляційного провадження з підстави його помилкового відкриття.

Таке процесуальне порушення, як безпідставне поновлення строку на апеляційне оскарження, є самостійною підставою для скасування як оскарженого судового рішення апеляційного суду по суті спору, так і ухвали апеляційного суду про поновлення строку на апеляційне оскарження й відкриття апеляційного провадження.

Водночас у випадку, коли після відкриття апеляційного провадження, яке відбулося за відсутності матеріалів справи, установлено, що строк на апеляційне оскарження судового рішення поновленню не підлягав, зокрема у зв'язку з тим, що причини, на які посилався заявник і які стали підставою для поновлення строку, є неповажними, а отримання заявником вперше копії оскаржуваного судового рішення у день, зазначений ним, не підтвердилося і спростоване матеріалами справи, які надійшли до суду після відкриття провадження і їх витребування із суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції може визнати це зловживанням процесуальними правами на підставі ч. 2 ст. 44 ЦПК України.

Отже, висновок апеляційного суду про наявність підстав для закриття апеляційного провадження у цій справі є помилковим.

Верховний Суд апеляція апеляційні суди судова практика Велика Палата Верховного Суду

