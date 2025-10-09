Не хватает систем ПВО: Зеленский рассказал, готовиться ли украинцам к блекаутам

Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть план А и план Б на случай атак на газовую инфраструктуру и масштабных блекаутов.

Президент Владимир Зеленский обратил внимание на серьёзные последствия ежедневных вражеских атак, направленных на энергетическую инфраструктуру Украины, подчеркнув ключевую роль усиления её защиты. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

«Энергетику нужно защищать, и мы будем её защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, в принципе, вы всё знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится, и есть увеличение», — сказал Зеленский.

Он отметил, что речь идёт не только о количестве перехватчиков, но и о необходимости наращивания систем запуска дронов. По его словам, эти системы уже показывают эффективность. Однако основной вопрос — в увеличении их количества.

Президент добавил, что перехватчики хорошо выполняют свою задачу.

«Например, линия в Черниговской области. Была докладная на Ставке по одному из ударов — 36 "шахедов" залетело, 22 были сбиты перехватчиками», — пояснил он.

Относительно проблем с электроснабжением Зеленский заявил, что государство будет одновременно защищать энергетику и восстанавливать сети после ударов.

«Что касается газовой инфраструктуры, на которую сейчас идёт сильное давление со стороны российских атак. У нас есть план "А" и есть план "Б". В плане "Б", если, например, будет мощная атака на всю газовую инфраструктуру, — мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объёмы и стоимость соответствующего импорта. Это план "Б". План "А" — когда мы больше используем собственную добычу. В плане "Б" мы понимаем, где взять деньги, которые необходимы», — подытожил Зеленский.

