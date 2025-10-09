Не вистачає систем ППО: Зеленський розповів, чи готуватися українцям до блекаутів

Володимир Зеленський повідомив, що Україна має план А і план Б на випадок атак на газову інфраструктуру та масштабних блекаутів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський звернув увагу на серйозні наслідки щоденних ворожих атак, спрямованих на енергетичну інфраструктуру України, підкресливши ключову роль посилення її захисту. Про це він заявив на зустрічі з журналістами.

"Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що йдеться не лише про кількість перехоплювачів, а й про необхідність нарощування систем запуску дронів. За його словами, ці системи вже показують ефективність. Однак основне питання у збільшенні їх кількості.

Президент додав, що перехоплювачі добре виконують свою задачу.

"Наприклад, лінія на Чернігівщині. Була доповідь на Ставці щодо одного з ударів – 36 «шахедів» залітало, 22 збивалося перехоплювачами", –пояснив він.

Щодо проблем з електропостачанням Зеленський сказав, що держава одночасно захищатиме енергетику й відновлюватиме мережі після ударів.

"Що стосується газової інфраструктури, на яку зараз сильний тиск російських атак. У нас є план "А" і є план "Б". У плані "Б", якщо, наприклад, буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, – ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план "Б". План "А", коли ми більше використовуємо свій видобуток. У плані "Б" розуміємо, де брати гроші, які необхідні", – підсумував Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.