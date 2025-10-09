Практика судів
Не вистачає систем ППО: Зеленський розповів, чи готуватися українцям до блекаутів

12:16, 9 жовтня 2025
Володимир Зеленський повідомив, що Україна має план А і план Б на випадок атак на газову інфраструктуру та масштабних блекаутів.
Президент Володимир Зеленський звернув увагу на серйозні наслідки щоденних ворожих атак, спрямованих на енергетичну інфраструктуру України, підкресливши ключову роль посилення її захисту. Про це він заявив на зустрічі з журналістами.

"Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення", - сказав Зеленський. 

Він наголосив, що йдеться не лише про кількість перехоплювачів, а й про необхідність нарощування систем запуску дронів. За його словами, ці системи вже показують ефективність. Однак основне питання у збільшенні їх кількості.

Президент додав, що перехоплювачі добре виконують свою задачу.

"Наприклад, лінія на Чернігівщині. Була доповідь на Ставці щодо одного з ударів – 36 «шахедів» залітало, 22 збивалося перехоплювачами", –пояснив він.

Щодо проблем з електропостачанням Зеленський сказав, що держава одночасно захищатиме енергетику й відновлюватиме мережі після ударів.

"Що стосується газової інфраструктури, на яку зараз сильний тиск російських атак. У нас є план "А" і є план "Б". У плані "Б", якщо, наприклад, буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, – ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план "Б". План "А", коли ми більше використовуємо свій видобуток. У плані "Б" розуміємо, де брати гроші, які необхідні", – підсумував Зеленський.

