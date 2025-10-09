54% украинцев категорически против любых территориальных уступок в войне с РФ — соцопрос

Опрос КМИС показал, что большинство украинцев отвергают идею мира в обмен на территории, даже несмотря на продолжительность войны.

Преобладающая часть граждан Украины не поддерживает идею уступок России ради достижения мира. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного осенью 2025 года.

Согласно данным КМИС, 54% опрошенных категорически против любых территориальных уступок, тогда как 38% готовы принять определенные потери — показатели практически не изменились по сравнению с маем–июнем 2025 года.

Исследование проводится с 2022 года, и его цель — выяснить, готовы ли украинцы к компромиссам ради мира и сохранения независимости.

Территориальные уступки остаются неприемлемыми

После уточнения понятия «территориальные потери» большинство респондентов — 67% — заявили, что не согласятся на официальное признание части территорий Украины частью России. Готовы принять это лишь 24%.

Кроме того, 71% украинцев выступают против передачи России территорий, которые сейчас контролирует Украина, тогда как готовность к такому шагу выразили 19%.

В то же время в случае «замораживания» линии фронта без юридического признания оккупации 56% респондентов также выступили против, а 35% — готовы рассматривать такой вариант.

«Варианты с признанием российского контроля — нежизнеспособны»

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что тенденция общественного мнения остается стабильной:

«Несмотря на все трудности, украинцы настроены продолжать сопротивление и отвергают любые попытки навязать утрату территорий без гарантий безопасности и перспективы членства в ЕС».

Он добавил, что варианты официального признания оккупированных территорий или передачи новых России являются «нежизнеспособными» с точки зрения общественного мнения, тогда как замораживание фронта без юридического признания может стать предметом обсуждения лишь как часть более широкого мирного соглашения.

Методология исследования

Опрос проводился с 19 сентября по 5 октября 2025 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. В нем приняли участие 2015 респондентов из всех регионов Украины (кроме оккупированных территорий).

Статистическая погрешность для общей выборки не превышает 2,9%, а для подвыборки около 500 респондентов — до 5,8%.

КМИС отмечает, что в условиях войны результаты могут иметь определенные систематические отклонения, однако общая тенденция — устойчивая поддержка украинского суверенитета — остается неизменной.

