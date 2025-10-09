54% українців категорично проти жодних територіальних поступок у війні з РФ – соцопитування

Опитування КМІС показало, що більшість українців відкидають ідею миру в обмін на території, навіть попри тривалість війни.

Переважна частина громадян України не підтримує ідею поступок Росії для досягнення миру. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного восени 2025 року.

За даними КМІС, 54% опитаних категорично проти будь-яких територіальних поступок, тоді як 38% готові прийняти певні втрати — показники практично не змінилися порівняно з травнем–червнем 2025 року.

Дослідження проводиться з 2022 року, і його мета — з’ясувати, чи готові українці до компромісів задля миру та збереження незалежності.

Територіальні поступки залишаються неприйнятними

Після уточнення поняття «територіальні втрати» більшість респондентів — 67% — заявили, що не погодяться на офіційне визнання частини територій України частиною Росії. Готові прийняти це лише 24%.

Крім того, 71% українців виступають проти передачі Росії територій, які зараз контролює Україна, тоді як готовність до такого кроку висловили 19%.

Водночас у разі «заморожування» лінії фронту без юридичного визнання окупації, 56% респондентів також виступили проти, а 35% — готові розглядати такий варіант.

«Варіанти з визнанням російського контролю — нежиттєздатні»

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький підкреслив, що тенденція громадської думки залишається сталою:

«Попри всі труднощі, українці налаштовані продовжувати опір і відкидають будь-які спроби нав’язати втрату територій без гарантій безпеки та перспективи членства в ЄС».

Він додав, що варіанти офіційного визнання окупованих територій або передачі нових Росії є «нежиттєздатними» з точки зору суспільної думки, тоді як заморожування фронту без юридичного визнання може стати предметом дискусії лише як частина ширшої мирної угоди.

Методологія дослідження

Опитування проводилося з 19 вересня по 5 жовтня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. У ньому взяли участь 2015 респондентів з усіх регіонів України (крім окупованих територій).

Статистична похибка для загальної вибірки не перевищує 2,9%, а для підвибірки близько 500 респондентів — до 5,8%.

КМІС зазначає, що в умовах війни результати можуть мати певні систематичні відхилення, однак загальна тенденція — стійка підтримка українського суверенітету — залишається незмінною.

