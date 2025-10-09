Практика судов
  1. В Украине

В Офисе Генпрокурора заявили, что НАБУ проводило обыски у прокурора, который расследует дело Магамедрасулова

12:25, 9 октября 2025
В ОГП отметили, что детективы НАБУ в рамках досудебного расследования по одному из уголовных производств провели обыски у двух прокуроров Офиса Генпрокурора.
В Офисе Генерального прокурора сообщили о проведении следственных действий, которые детективы НАБУ осуществили по решению Высшего антикоррупционного суда в рамках одного из уголовных производств.

Как сообщалось, антикоррупционные органы разоблачили прокурора ОГП и адвокатов на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в размере 3,5 миллиона долларов.

В частности, на основании постановления ВАКС детективы НАБУ в рамках досудебного расследования в одном из уголовных производств провели обыски у двух прокуроров Офиса Генпрокурора. Речь идет о событиях, имевших место в феврале–июле этого года.

В постановлении указано, что один из сотрудников ОГП, вне выполнения служебных или процессуальных обязанностей, якобы мог быть посредником при передаче неправомерной выгоды в размере 3,5 миллиона долларов США судьям Высшего антикоррупционного суда.

В этом же постановлении суда упоминается еще один сотрудник Офиса Генерального прокурора. Его роль, действия и возможная причастность к коррупционным правонарушениям в постановлении не конкретизированы, как и обоснованность оснований для проведения обыска, отметили в ведомстве.

Однако сегодня утром по месту его проживания и на рабочем месте был проведен обыск, который завершился безрезультатно — никаких вещей или документов, имеющих процессуальное значение, не изъято.

В ОГП указали, что прокурор входит в группу прокуроров по расследованию уголовных производств, в рамках которых изучаются факты возможной противоправной деятельности детективов НАБУ, в частности руководителя одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ Магамедрасулова, который подозревается в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

«По странному совпадению, именно в разгар этого расследования против прокурора начинаются действия, вызывающие обоснованные сомнения в их объективности.

В этом контексте усматривается риск конфликта интересов и избирательного применения следственных механизмов со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП. Это оставляет серьезные вопросы относительно истинных мотивов расследования и беспристрастности его участников.

Офис Генерального прокурора подчеркивает свою приверженность принципам прозрачности, законности и правовой определенности. Мы не поддерживаем никаких форм давления, политизации уголовного преследования или «охоты на ведьм», но остаемся последовательно заинтересованными в объективном установлении истины.

Для надлежащего реагирования и принятия взвешенных управленческих решений ОГП ожидает официального предоставления материалов уголовного производства со стороны НАБУ и САП. Это необходимо для проведения внутренней проверки в соответствии с действующим законодательством.

В случае подтверждения обоснованных подозрений и наличия надлежащей доказательной базы будут приняты все предусмотренные законом меры», — отметили в ОГП.

