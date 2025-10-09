Хабар $3,5 млн за закриття справи НАБУ — викрито прокурора Офісу Генпрокурора та адвокатів

Прокурора та адвокатів викрили на підбурюванні до надання хабаря в розмірі 3,5 мільйона доларів США — НАБУ.

Антикорупційні органи викрили прокурора Офісу Генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн дол США. Про це розповіли у НАБУ.

Як повідомляється, гроші призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду з метою впливу на прийняття рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

Згідно з матеріалами слідства, в період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати, перебуваючи у змові з прокурором з Офісу Генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одному з проваджень НАБУ «вирішити питання» щодо закриття справи через хабар посадовцям САП та ВАКС.

НАБУ повідомляє, що зловмисники погодилися виконувати роль посередників у процесі отримання та передачі хабаря. У ході їхньої протиправної діяльності сума неправомірної вигоди, до надання якої вони схиляли підозрюваного, зросла з 2 до 3,5 мільйонів доларів США.

Так, вони розробили детальний план, який передбачав передачу неправомірної вигоди частинами. На момент викриття детективами НАБУ прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного 200 тис. дол. США.

Слідчі дії наразі тривають, встановлюють всіх можливих учасників злочинної схеми та документування їхньої протиправної діяльності.

