Взятка $3,5 млн за закрытие дела НАБУ — разоблачен прокурор Офиса Генпрокурора и адвокаты

10:53, 9 октября 2025
Прокурора и адвокатов разоблачили на подстрекательстве к предоставлению взятки в размере 3,5 миллиона долларов США — НАБУ.
Взятка $3,5 млн за закрытие дела НАБУ — разоблачен прокурор Офиса Генпрокурора и адвокаты
Антикоррупционные органы разоблачили прокурора Офиса Генпрокурора и адвокатов на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в размере 3,5 млн долл. США. Об этом рассказали в НАБУ.

Как сообщается, деньги предназначались якобы для дальнейшей передачи прокурорам САП и судьям Высшего антикоррупционного суда с целью влияния на принятие решения о закрытии уголовного производства, расследуемого детективами НАБУ.

Согласно материалам следствия, в период с 10 февраля по 18 сентября 2025 года адвокаты, находясь в сговоре с прокурором из Офиса Генерального прокурора, предложили подозреваемому в одном из производств НАБУ «решить вопрос» о закрытии дела из-за взятки должностным лицам САП и ВАКС.

В НАБУ сообщили, что злоумышленники согласились выполнять роль посредников в процессе получения и передачи взятки. В ходе их противоправной деятельности сумма неправомерной выгоды, к оказанию которой они склоняли подозреваемого, выросла с 2 до 3,5 миллиона долларов США.

Так, они разработали детальный план, предусматривавший передачу неправомерной выгоды частями. К моменту разоблачения детективами НАБУ прокурор и адвокаты успели получить от подозреваемого 200 тыс. дол. США.

Следственные действия продолжаются, устанавливают всех возможных участников преступной схемы и документирование их противоправной деятельности.

ОБНОВЛЕНО: Позже в Офисе Генпрокурора сообщили, что НАБУ проводило обыски у прокурора, расследующего дело Магамедрасулова.

Позже в ОГП обнародовали дополнительную информацию о проведенных сегодня обысках у двух прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что на основании определения ВАКС детективы НАБУ в рамках досудебного расследования одного из уголовных производств провели обыски у двух прокуроров ОГП. По данным ОГП, у первого прокурора нет ни одного процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследуют НАБУ и САП.

