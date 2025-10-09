Практика судів
  1. В Україні

В Офісі Генпрокурора заявили, що НАБУ проводило обшуки у прокурора, який розслідує справу Магамедрасулова

12:25, 9 жовтня 2025
В ОГП зазначили, що детективи НАБУ в рамках досудового розслідування в одному із кримінальних проваджень провели обшуки у двох прокурорів Офісу Генпрокурора.
В Офісі Генпрокурора заявили, що НАБУ проводило обшуки у прокурора, який розслідує справу Магамедрасулова
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Офісі Генерального прокурора повідомили про проведення слідчих дій, які детективи НАБУ здійснили за ухвалою Вищого антикорупційного суду у межах одного з кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, антикорупційні органи викрили прокурора ОГП та адвокатів на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн доларів. 

Зокрема, на підставі ухвали ВАКС детективи НАБУ в рамках досудового розслідування в одному із кримінальних проваджень провели обшуки у двох прокурорів Офісу Генпрокурора. Мова йде про події, що мали місце в лютому-липні цього року.

В ухвалі зазначено, що один із працівників ОГП, не в рамках виконання службових чи процесуальних обовʼязків, нібито міг бути посередником при передачі неправомірної вигоди в сумі 3,5 млн доларів суддям Вищого антикорупційного суду.

У цій же ухвалі суду згадується ще один співробітник Офісу Генерального прокурора. Його роль, дії та можлива причетність до корупційних правопорушень в ухвалі не конкретизовано, як і обґрунтованість підстав проведення обшуку, вказали у відомстві.

Проте сьогодні вранці за місцем його проживання та на робочому місці було проведено обшук, який завершився безрезультатно — жодних речей чи документів, що мають процесуальне значення, не вилучено.

В ОГП вказали, що зазначений прокурор входить у групу прокурорів з розслідування кримінальних проваджень, в рамках яких досліджуються факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, Магамедрасулова, який підозрюється у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України).

«За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності.

У цьому контексті вбачається ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів з боку детективів НАБУ та прокурорів САП. Це залишає серйозні запитання щодо справжніх мотивів розслідування і неупередженості його учасників.

Офіс Генерального прокурора підкреслює свою відданість принципам прозорості, законності та правової визначеності. Ми не підтримуємо жодних форм тиску на процес політизації кримінального переслідування чи «полювання на відьом», але залишаємося послідовно зацікавленими в об’єктивному встановленні істини.

Для належного реагування та ухвалення виважених управлінських рішень ОГП очікує на офіційне надання матеріалів кримінального провадження з боку НАБУ та САП. Це необхідно для проведення внутрішньої перевірки згідно з чинним законодавством.

У разі підтвердження обґрунтованих підозр та наявності належної доказової бази, будуть вжиті всі передбачені законом заходи», — зазначили в ОГП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ ОГП офіс генерального прокурора

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

ЄСПЛ присудив колишньому голові ДФС Роману Насірову 9750 євро компенсації за порушення Конвенції в його справі

Європейський суд з прав людини встановив порушення Конвенції з прав людини за скаргою екс-голови ДФС Романа Насірова і присудив йому компенсацію.

СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Трофейну зброю можна буде передавати органам іноземних держав – Рада прийняла закон

Закон передбачає, що за рішенням Кабміну озброєння та бойова техніка, які є трофейним майном, можуть бути передані для робіт із залученням іноземних підприємств, органів іноземних держав як на території України, так і за її межами, або передані іноземним державам.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області