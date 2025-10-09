В Офісі Генпрокурора заявили, що НАБУ проводило обшуки у прокурора, який розслідує справу Магамедрасулова

В ОГП зазначили, що детективи НАБУ в рамках досудового розслідування в одному із кримінальних проваджень провели обшуки у двох прокурорів Офісу Генпрокурора.

В Офісі Генерального прокурора повідомили про проведення слідчих дій, які детективи НАБУ здійснили за ухвалою Вищого антикорупційного суду у межах одного з кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, антикорупційні органи викрили прокурора ОГП та адвокатів на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн доларів.

Зокрема, на підставі ухвали ВАКС детективи НАБУ в рамках досудового розслідування в одному із кримінальних проваджень провели обшуки у двох прокурорів Офісу Генпрокурора. Мова йде про події, що мали місце в лютому-липні цього року.

В ухвалі зазначено, що один із працівників ОГП, не в рамках виконання службових чи процесуальних обовʼязків, нібито міг бути посередником при передачі неправомірної вигоди в сумі 3,5 млн доларів суддям Вищого антикорупційного суду.

У цій же ухвалі суду згадується ще один співробітник Офісу Генерального прокурора. Його роль, дії та можлива причетність до корупційних правопорушень в ухвалі не конкретизовано, як і обґрунтованість підстав проведення обшуку, вказали у відомстві.

Проте сьогодні вранці за місцем його проживання та на робочому місці було проведено обшук, який завершився безрезультатно — жодних речей чи документів, що мають процесуальне значення, не вилучено.

В ОГП вказали, що зазначений прокурор входить у групу прокурорів з розслідування кримінальних проваджень, в рамках яких досліджуються факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, Магамедрасулова, який підозрюється у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України).

«За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності.

У цьому контексті вбачається ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів з боку детективів НАБУ та прокурорів САП. Це залишає серйозні запитання щодо справжніх мотивів розслідування і неупередженості його учасників.

Офіс Генерального прокурора підкреслює свою відданість принципам прозорості, законності та правової визначеності. Ми не підтримуємо жодних форм тиску на процес політизації кримінального переслідування чи «полювання на відьом», але залишаємося послідовно зацікавленими в об’єктивному встановленні істини.

Для належного реагування та ухвалення виважених управлінських рішень ОГП очікує на офіційне надання матеріалів кримінального провадження з боку НАБУ та САП. Це необхідно для проведення внутрішньої перевірки згідно з чинним законодавством.

У разі підтвердження обґрунтованих підозр та наявності належної доказової бази, будуть вжиті всі передбачені законом заходи», — зазначили в ОГП.

