Фиктивные ремонты, «мертвые» укрытия и серые схемы в Киевской области – подозрения получили городские головы Момот и Маркушин

Убытки от незаконной деятельности в Киевской области превышают 49 миллионов гривен.

В Киевской области разоблачила ряд правонарушений, связанных с растратой бюджетных средств, коррупцией, злоупотреблением властью и ущербом окружающей среде. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 49 млн гривен, сообщили в Офисе Генпрокурора.

Местное самоуправление

Недостоверная декларация старосты на сумму более 3 млн грн. Следствие установило факты сокрытия в декларации сведений об имуществе членов семьи и значительных расходах, что привело к расхождению на сумму более 3 млн грн.

Фиктивные решения сельсовета о раздаче земли. Бывшему председателю сельского совета сообщено о подозрении в подделке решений о передаче в частную собственность 18 земельных участков общей площадью более 32 га. Ущерб общине оценен в более чем 1,9 млн грн.

Компенсация за несуществующий дом. Депутату и трем должностным лицам поселковой военной администрации инкриминируют незаконное начисление компенсации за дом, который считался разрушенным, но был демонтирован еще до полномасштабного вторжения. Ущерб государству составил более 2,9 млн грн.

Вышгород: хищение бюджетных средств. Городскому голове Вышгорода и руководителю подрядной организации предъявлено подозрение по двум эпизодам: завышение стоимости закупки техники и оплата невыполненных работ по дноуглублению. Ориентировочные убытки — более 6,6 млн грн.

Хотя в прокуратуре не называют имени, однако известно, что уже почти 10 лет на должности городского головы Вышгорода находится Алексей Момот. За этот период он получил три подозрения в коррупционных правонарушениях, обзавелся имуществом, а в августе 2025-го задекларировал очередные подарки от отца.

Ирпень: незаконное завладение коммунальным имуществом. Бывшему заместителю Ирпенского городского головы инкриминируют организацию схемы по переоформлению земельного участка и здания бойлерной, которые впоследствии превратили в офис и перепродали через подставных лиц. Чиновнику объявили подозрение за незаконное списание коммунальной недвижимости и земли в пользу помощницы. Имущество сдавалось в аренду, а полученные средства шли чиновнику. Впоследствии объект продали через нотариуса – жену. Ущерб общине – более 300 тыс. грн.

Прокуратура не раскрывает имени, но Александр Маркушин был заместителем городского головы Ирпеня до ноября 2020 года. Именно на 2019 год приходится схема, в которой его обвиняют в незаконном завладении коммунальным имуществом. С ноября 2020 года Маркушин занимал должность городского головы Ирпеня, пока не был отстранен в 2025 году.

Сам же Александр Маркушин назвал подозрение продолжением политического преследования законно избранного мэра Ирпеня, организованного его оппонентом Владимиром Карплюком. «Эти дельцы делают все для того, чтобы я не вернулся на должность, поскольку мое отстранение сейчас обжалуется в суде. Они искусственно нарисовали убытки, чтобы переквалифицировать статью, чтобы через нужный им приговор суда лишить меня права занимать государственные должности», — заявил Маркушин. Он призвал Офис генпрокурора расследовать использование правоохранителей в политических разборках и проверить дела в отношении застройщиков Ирпеня.

Использование бюджетных средств и подрядные работы

Растрата на государственном предприятии. Должностное лицо транспортного подразделения вместе с подчиненными вносил ложные данные в путевые листы, списывая топливо по несуществующим маршрутам. Ущерб составил почти 100 тыс. грн.

Нарушения при ремонтных работах. Капитальный ремонт дороги в Бориспольском районе: работы не соответствовали проекту, требуют переделки. Убытки — более 3,8 млн грн. • Ремонт кровли в Бучанском районе: использованы некачественные материалы. Убытки — около 370 тыс. грн. • Ремонт пищеблока в учебном заведении Броварского района: акты содержали недостоверные объемы работ. Убытки — более 570 тыс. грн.

Земельные правонарушения

Самовольное занятие земли в охранной зоне железной дороги. Руководитель фермерского хозяйства самовольно занял 1,38 га земли. Убытки государству оценены в более чем 4,6 млн грн.

Публичные закупки

Несоответствующая обувь для военных. Поставщик поставил утепленные ботинки, которые не соответствовали ДСТУ и техническим спецификациям. Ущерб общине — 944 тыс. грн.

Образовательная сфера

Неправомерная выгода в учебном заведении. Должностное лицо получило более 70 тыс. грн за содействие в выдаче удостоверений тракториста-машиниста вне установленной процедуры.

Завладение средствами на укрытия в школах. Должностные лица частного предприятия подозреваются в завладении более 20,5 млн грн, выделенных на модульные укрытия в учебных заведениях общины.

Охрана окружающей среды

Незаконный вылов рыбы в зоне отчуждения. Задокументирован вылов запрещенными орудиями более 400 особей рыбы различных видов и попытка ее вывоза без дозиметрического контроля. Ущерб окружающей среде — более 3 млн грн.

Незаконная переправка лиц через границу

Разоблачена группа, которая за вознаграждение организовывала незаконный выезд мужчин призывного возраста в соседнее государство вне пунктов пропуска. Задокументировано получение 2 тыс. долларов США.

Действия подозреваемых квалифицированы по частям 2, 3, 4, 5 статьи 191, части 2 статьи 364, части 1 статьи 366-2, части 1 статьи 209, части 1 статьи 366, части 3 статьи 332, частью 2 статьи 364-1, частью 1 статьи 367, частью 1 статьи 368-4 и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время готовятся ходатайства об избрании мер пресечения и отстранении от должностей.

