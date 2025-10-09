Фіктивні ремонти, «мертві» укриття та сірі схеми на Київщині – підозри отримали міськголови Момот та Маркушин

Збитки від незаконної діяльності на Київщині перевищують 49 мільйонів гривень.

На Київщині викрила низку правопорушень, пов’язаних із розтратою бюджетних коштів, корупцією, зловживанням владою та шкодою довкіллю. Загальна сума завданих збитків становить понад 49 млн гривень, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Місцеве самоврядування

Недостовірна декларація старости на суму понад 3 млн грн. Слідство встановило факти приховування в декларації відомостей про майно членів сім’ї та значні витрати, що призвело до розбіжності на суму понад 3 млн грн.

Фіктивні рішення сільради щодо роздачі землі. Колишньому голові сільської ради повідомлено про підозру в підробленні рішень про передачу у приватну власність 18 земельних ділянок загальною площею понад 32 га. Збитки громаді оцінено в понад 1,9 млн грн.

Компенсація за неіснуючий будинок. Депутату та трьом посадовцям селищної військової адміністрації інкримінують незаконне нарахування компенсації за будинок, який вважався зруйнованим, але був демонтований ще до повномасштабного вторгнення. Збитки державі склали понад 2,9 млн грн.

Вишгород: розкрадання бюджетних коштів. Міському голові Вишгорода та керівнику підрядної організації висунуто підозру за двома епізодами: завищення вартості закупівлі техніки та оплата невиконаних робіт із днопоглиблення. Орієнтовні збитки — понад 6,6 млн грн.

Хоча в прокуратурі не називають, імені, проте відомо, уже майже 10 років на посаді міського голови Вишгорода перебуває Олексій Момот. За цей період він отримав три підозри у корупційних правопорушеннях, обзавівся майном, а в серпні 2025-го задекларував чергові подарунки від батька.

Ірпінь: незаконне заволодіння комунальним майном. Колишньому заступнику Ірпінського міського голови інкримінують організацію схеми з переоформлення земельної ділянки та будівлі бойлерної, які згодом перетворили на офіс і перепродали через підставних осіб. Посадовцю оголосили підозру за незаконне списання комунальної нерухомості та землі на користь помічниці. Майно здавалося в оренду, а отримані кошти йшли посадовцю. Згодом об’єкт продали через нотаріуса – дружину. Збитки громаді — понад 300 тис. грн.

Прокуратура не розкриває імені, але Олександр Маркушин був заступником міського голови Ірпеня до листопада 2020 року. Саме на 2019 рік припадає схема, в якій його звинувачують у незаконному заволодінні комунальним майном. З листопада 2020 року Маркушин обіймав посаду міського голови Ірпеня, доки не був відсторонений у 2025 році.

Сам же Олександр Маркушин назвав підозру продовженням політичного переслідування законно обраного мера Ірпеня, організованого його опонентом Володимиром Карплюком. «Ці ділки роблять все для того, щоб я не повернувся на посаду, оскільки моє відсторонення зараз оскаржується в суді. Вони штучно намалювали збитки, щоб перекваліфікувати статтю, аби через потрібний їм вирок суду позбавити мене права займати державні посади», – заявив Маркушин. Він закликав Офіс генпрокурора розслідувати використання правоохоронців у політичних розбірках та перевірити справи щодо забудовної мафії Ірпеня.

Використання бюджетних коштів та підрядні роботи

Розтрата на державному підприємстві. Посадовець транспортного підрозділу разом із підлеглими вносив неправдиві дані до подорожніх листів, списуючи пальне за неіснуючими маршрутами. Збитки склали майже 100 тис. грн.

Порушення під час ремонтних робіт. Капітальний ремонт дороги в Бориспільському районі: роботи не відповідали проекту, потребують перероблення. Збитки — понад 3,8 млн грн. Ремонт покрівлі в Бучанському районі: використано неякісні матеріали. Збитки — близько 370 тис. грн. Ремонт харчоблоку в закладі освіти Броварського району: акти містили недостовірні обсяги робіт. Збитки — понад 570 тис. грн.

Земельні правопорушення

Самовільне зайняття землі в охоронній зоні залізниці. Керівник фермерського господарства самовільно зайняв 1,38 га землі. Збитки державі оцінено в понад 4,6 млн грн.

Публічні закупівлі

Невідповідне взуття для військових. Постачальник поставив утеплені черевики, які не відповідали ДСТУ та технічним специфікаціям. Збитки громаді — 944 тис. грн.

Освітня сфера

Неправомірна вигода в закладі освіти. Посадовець отримав понад 70 тис. грн за сприяння у видачі посвідчень тракториста-машиніста поза встановленою процедурою.

Заволодіння коштами на укриттях у школах. Посадові особи приватного підприємства підозрюються в заволодінні понад 20,5 млн грн, виділених на модульні укриття в закладах освіти громади.

Охорона довкілля

Незаконний вилов риби в зоні відчуження. Задокументовано вилов забороненими знаряддями понад 400 особин риби різних видів та спробу її вивезення без дозиметричного контролю. Збитки довкіллю — понад 3 млн грн.

Незаконне переправлення осіб через кордон

Викрито групу, яка за винагороду організовувала незаконний виїзд чоловіків призовного віку до сусідньої держави поза пунктами пропуску. Задокументовано отримання 2 тис. доларів США.

Дії підозрюваних кваліфіковано за частинами 2, 3, 4, 5 статті 191, частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 366-2, частиною 1 статті 209, частиною 1 статті 366, частиною 3 статті 332, частиною 2 статті 364-1, частиною 1 статті 367, частиною 1 статті 368-4 та іншими статтями Кримінального кодексу України.

Наразі готуються клопотання про обрання запобіжних заходів і відсторонення від посад.

