В центре Мадрида обрушилась многоэтажка - есть погибшие, видео

Погибли четыре человека в результате частичного обвала многоэтажного здания.

Во вторник, 7 октября, в центре Мадрида частично обрушилось многоэтажное здание, которое реконструировали. В результате трагедии погибли четыре человека. Двое из них считались пропавшими без вести, их тела спасатели обнаружили под завалами утром 8 октября. Об этом сообщает DW,

В здании, где продолжалась реконструкция, обрушились несколько потолочных конструкций. Об этом сообщила спикер мадридских экстренных служб Беатрис Мартин. По ее словам, о причинах аварии пока говорить еще рано.

Свидетели и прохожие рассказали, что услышали громкий взрыв и увидели густой дым, когда здание обрушилось.

Незадолго до полуночи во вторник спасатели извлекли также два тела. По меньшей мере три человека пострадали, в том числе один человек был госпитализирован с переломом ноги.

В здании, которое реконструировалось под четырехзвездочный отель, работало 30-40 человек. Среди погибших – рабочие из Мали, Гвинеи и Эквадора.

