Парламент принял закон о направлении подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию

11:39, 9 октября 2025
Закон предусматривает направление подразделений ВСУ в Турецкую Республику и Великобританию.
Парламент принял закон о направлении подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию
Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 14059 об одобрении Указа Президента Владимира Зеленского «О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства».

Закон позволит направить подразделения Вооруженных Сил Украины в Турецкую Республику и Великобританию.

Это обеспечит осуществление мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Как поясняется, реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектованию соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки.

Так, предлагается одобрить решение Президента о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства:

в Турецкую Республику:

  • корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Иван Мазепа» (типа «Ada») в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;

в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:

  • противоминный корабль «Черкассы» (типа «Sandown») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль «Чернигов» (типа «Sandown») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль «Мариуполь» (типа «Alkmaar») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль «Мелитополь» (типа «Alkmaar») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль «Геническ» (типа «Alkmaar») в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • Управление 1-го дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

Как указано в пояснениях министра обороны Дениса Шмыгаля, в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления военнослужащих в составе подразделений на территории стран-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессиональному освоению ее использования для защиты суверенитета Украины.

В то же время, позиция Турецкой Республики, которая основывается на положениях статей 19 и 20 Конвенции о режиме проливов (1936 года), не позволяет вернуть к местам постоянной дислокации подразделения ВСУ, указанные в пункте 1 проекта Указа.

Кроме того, необходимо учесть тот факт, что пересечение государственной границы Украины указанными подразделениями, размещенными на военных кораблях, полученных (построенных) на территории других государств, осуществлено заблаговременно.

Финансирование расходов, связанных с направлением и пребыванием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Турецкой Республики и Великобритании, в сумме 135 млн грн планируется осуществить в рамках ассигнований Минобороны Украины на 2025 год.

В случае прекращения или отмены военного положения в Украине и при наличии разрешения Турецкой Стороны на прохождение военных кораблей через Черноморские проливы Министерство обороны Украины (по представлению Командования Военно-Морских Сил ВСУ) информирует Президента Украины о необходимости возвращения или отзыва указанных подразделений и осуществляет подготовку и обеспечение возвращения подразделений к местам постоянной дислокации в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

