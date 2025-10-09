Практика судів
Парламент прийняв закон про направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії

11:39, 9 жовтня 2025
Закон передбачає направлення підрозділів ЗСУ до Турецької Республіки і Великої Британії.
Парламент прийняв закон про направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії
Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 14059 про схвалення Указу Президента Володимира Зеленського «Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав».

Закон дозволить направити підрозділи Збройних Сил України до Турецької Республіки і Великої Британії.

Це забезпечить здійснення заходів пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Як пояснюється, реалізація закону також сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки.

Так, пропонується схвалити рішення Президента про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав:

до Турецької Республіки:

  • корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Гетьман Іван Мазепа» (типу «Ada») у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;

до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:

  • протимінний корабель «Черкаси» (типу «Sandown») у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель «Чернігів» (типу «Sandown») y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель «Маріуполь» (типу «Alkmaar») у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель «Мелітополь» (типу «Alkmaar») y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель «Генічеськ» (типу «Alkmaar») у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Як вказано у поясненнях міністра оборони Дениса Шмигаля, у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету України.

Водночас, позиція Республіки Туреччина, яка грунтується на положенні статей 19 та 20 Конвенції про режим проток (1936 року), не дозволяє повернути до місць постійної дислокації підрозділи ЗСУ, вказані у пункті 1 проекту Указу.

Крім того, необхідно врахувати той факт, що перетин державного кордону України вказаними підрозділами, розміщеними на військових кораблях, отриманих (побудованих) на території інших держав здійснено завчасно.

Фінансування витрат, пов'язаних із направленням та перебуванням підрозділів Збройних Сил України на території Турецької Республіки та Великої Британії, в сумі 135 млн грн планується здійснити в межах асигнувань Міноборони України на 2025 рік.

У разі припинення або скасування воєнного стану в Україні та за наявності дозволу Турецької Сторони на проходження військових кораблів Чорноморськими протоками Міністерство оборони України (за поданням Командування Військово-Морських Сил ЗСУ) інформує Президента України про необхідність повернення або відкликання вказаних підрозділів та здійснює підготовку та забезпечення повернення підрозділів до місць постійної дислокації в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

