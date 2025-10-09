Практика судів
У МОН заявили, що навчання не звільняє від мобілізації: університети почали перевіряти

10:51, 9 жовтня 2025
Міністерство освіти спільно з правоохоронцями виявляє фіктивних аспірантів та схеми ухилення від мобілізації у вишах по всій країні.
У Міністерстві освіти і науки наголосили, що навчання в університеті чи аспірантурі не може бути підставою для ухилення від мобілізації, а всі випадки зловживань ретельно перевіряють. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, передає УП.

«Ми абсолютно не приймаємо навчання за будь-яким освітнім нашим рівнем, у тому числі і на рівні доктора філософії, як спосіб уникнути мобілізації», — наголосив Трофименко.

За його словами, МОН спільно з Державною службою якості освіти та правоохоронними органами проводить моніторинг діяльності закладів вищої освіти, щоб виявляти фіктивних аспірантів і схеми легалізації ухилення.

Під час однієї з перевірок з’ясувалося, що Класичний приватний університет намагався заднім числом внести до ЄДЕБО близько трьох тисяч «аспірантів». За це навчальному закладу анулювали ліцензію.

У МОН повідомили, що зараз в Україні навчається близько 15 тисяч аспірантів, і ця цифра залишається стабільною.

«4600 – це ті аспіранти, які вступили у 2025 році. За 2024 рік – 10 тисяч аспірантів бюджетної і контрактної форм», — уточнили у міністерстві.

Частину осіб уже відрахували за результатами перевірок і моніторингів.

Водночас вступна кампанія до аспірантури ще триває — цього року держава виділила 7 тисяч бюджетних місць, тож кількість аспірантів зросте.

У МОН також повідомили, що єдиний державний залік для аспірантів з української та іноземної мов, який планували впровадити для перевірки знань, поки що не запроваджуватимуть.

МОН України мобілізація університет

