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США пропонують випустити облігації на $50 млрд від заморожених активів рф на підтримку України

19:37, 21 березня 2024
США розглядають створення облігацій на $50 млрд на підтримку України з активів рф, які були заморожені країнами G7 та Європейським Союзом.
США пропонують випустити облігації на $50 млрд від заморожених активів рф на підтримку України
Джерело фото: Flickr
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Сполучені Штати запропонували своїм союзникам з G7 створити спеціальний механізм для випуску облігацій на суму щонайменше 50 мільярдів доларів, забезпечених прибутками від заморожених російських суверенних активів, з метою підтримки України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, знайомих з планом.

Пропозиція передбачає об'єднання активів російського центрального банку на суму 280 мільярдів доларів, які були заморожені країнами G7 та Європейським Союзом. Прибутки від цих активів будуть використовуватися для підтримки так званих облігацій свободи.

Більше двох третин заморожених активів росії приносять близько 3,6 мільярда доларів чистого прибутку на рік. За таких умов очікується, що надходження від облігацій майже дорівнюватимуть 60 мільярдам доларів. Ці кошти, як повідомили джерела, які бажали залишитися анонімними, можуть замінити частину допомоги від США для України, яка зараз застрягла в Конгресі.

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