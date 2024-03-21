США предлагают выпустить облигации на $50 млрд от замороженных активов рф в поддержку Украины

США рассматривают создание облигаций на $50 млрд в поддержку Украины из активов рф, которые были заморожены странами G7 и Европейским Союзом.

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Соединенные Штаты предложили своим союзникам из G7 создать специальный механизм для выпуска облигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов, обеспеченных доходами от замороженных российских суверенных активов, с целью поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с планом.

Предложение предусматривает объединение активов российского центрального банка на сумму 280 миллиардов долларов, которые были заморожены странами G7 и Европейским Союзом. Прибыли от этих активов будут использоваться для поддержки так называемых облигаций свободы.

Более двух третей замороженных активов россии приносят около 3,6 миллиарда долларов чистой прибыли в год. При таких условиях ожидается, что поступления от облигаций почти равны 60 миллиардам долларов. Эти средства, как сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными, могут заменить часть помощи от США для Украины, которая сейчас застряла в Конгрессе.

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